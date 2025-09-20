Cải cách bắt đầu từ thay đổi tư duy cán bộ

Chỉ với vài thao tác để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia qua ứng dụng VNeID, chị Đoàn Thị Thanh Hương, ở phường An Phú Đông, TPHCM đã hoàn thành đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến cho con trai 5 tuổi. Quá trình xử lý hồ sơ được cập nhật liên tục trên hệ thống để chị theo dõi. Hơn một tuần sau, kết quả được gửi về tận nhà chị.

Câu chuyện cho thấy chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời, mà đã bắt đầu chạm đến đời sống người dân, mang lại sự thuận tiện và minh bạch hơn trong giải quyết nhiều thủ tục hành chính. Thời gian qua, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số. Đến nay, 100% thủ tục hành chính đã được đưa lên nền tảng số, kết nối 5,7 triệu bộ dữ liệu đăng ký đất đai được số hóa vào hệ thống cổng dịch vụ công phục vụ giải quyết đăng ký cư trú.

Hàng trăm thủ tục hành chính được cắt giảm quy trình, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí. TPHCM cũng dẫn đầu cả nước về kết nối, làm sạch dữ liệu chuyên ngành với việc số hóa 15,4 triệu dữ liệu hộ tịch, đồng bộ số định danh/CCCD cho hơn 11,18 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ 99,32%. Thành phố cũng triển khai loạt thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính…

Dù vậy, kết quả bước đầu chưa đủ để tạo nên bước đột phá, bởi vẫn còn thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia chưa được chia sẻ thông suốt. Điều này dẫn đến tình trạng người dân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng trực tuyến, nhưng hệ thống của Sở Xây dựng không thể tự động truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để xác minh thông tin.

Do đó, cán bộ vẫn phải yêu cầu người dân nộp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm mất đi ý nghĩa của việc nộp hồ sơ trực tuyến, gây phiền hà và lãng phí thời gian, công sức của cả người dân và cán bộ xử lý. Hay các quy định về thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính “phi địa giới” chưa rõ ràng, khiến người dân vẫn phải đến đúng cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

Trong bối cảnh TPHCM cùng cả nước thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng chính quyền số, liên thông, đồng bộ dữ liệu, tái sử dụng dữ liệu số hóa trong giải quyết hồ sơ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân trở thành yêu cầu cấp thiết. Ngoài ra, cần có các quy định cụ thể và mang tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn chính quyền địa phương 2 cấp của các quy định liên quan đến cải cách hành chính liên thông, toàn trình, trực tuyến, phi địa giới hành chính.

Cùng với đó, cần có thêm nhiều thủ tục được cắt giảm, điều quan trọng hơn hết là cán bộ thực sự chuyển đổi tư duy. Bởi người dân, doanh nghiệp không cần quan tâm đến bao nhiêu ứng dụng công nghệ được triển khai, mà họ nhìn vào thời gian xử lý hồ sơ, chi phí bỏ ra và thái độ phục vụ… để đánh giá. Nói cách khác, niềm tin và sự hài lòng của người dân chính là chỉ số quan trọng nhất phản ánh thành công của cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Hơn thế nữa, cải cách hành chính, chuyển đổi số phải là hành động cụ thể để phục vụ người dân tốt hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Điều đó đòi hỏi kỷ luật hành chính phải nghiêm minh, liên thông dữ liệu, bộ máy vận hành với tinh thần phục vụ. Khi cán bộ coi sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo công việc, TPHCM mới thật sự xây dựng và khẳng định được vị thế đi đầu trong cải cách hành chính, trở thành hình mẫu về chính quyền số của cả nước.

NGÔ BÌNH