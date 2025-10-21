ĐB Tô Thị Bích Châu: Có Chủ tịch UBND phường mỗi ngày phải xử lý tới 200 văn bản

ĐB Tô Thị Bích Châu (TPHCM) cho biết, thời gian qua, với khối lượng công việc ở cấp cơ sở nhiều, có Chủ tịch UBND phường mỗi ngày phải xử lý 200 văn bản, có nhiều cán bộ phát khóc vì áp lực.

Chiều 21-10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận tại tổ về báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan tư pháp.

ĐB Tô Thị Bích Châu phát biểu tại thảo luận tổ, chiều 21-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham gia thảo luận báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, ĐB Tô Thị Bích Châu (TPHCM) đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua của Chính phủ mặc dù có nhiều biến động, nhưng với sự nỗ lực vượt bậc, nhiệm kỳ của Chính phủ đã có những kết quả, mang lại nhiều niềm vui như việc xóa nhà tạm trên phạm vi cả nước. Song, theo đại biểu, trong báo cáo nhiệm kỳ của Chính phủ cần có đánh giá trong tổ chức, chỉ đạo thì ngoài sự cố gắng, lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, phối hợp của MTTQ Việt Nam nên nhấn mạnh tới sự cố gắng miệt mài, hết lòng của của hệ thống cán bộ.

ĐB Tô Thị Bích Châu cho hay, trên các diễn đàn, thông tin đại chúng vừa qua chưa nêu được những tấm gương cán bộ mà trong khoảng thời gian ngắn, họ đã thực hiện được nhiệm vụ khó khăn tại phường, xã.

“Chúng ta chưa đong đếm, chưa đo lường được sự hy sinh của cán bộ cơ sở. Nhiều người tâm sự, thậm chí bật khóc vì áp lực công việc. Có Chủ tịch UBND phường mỗi ngày phải đọc và xử lý tới 200 văn bản – một khối lượng công việc khổng lồ. Trong hai tháng đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ gần như không có lương, nhưng vẫn cùng nhau bám trụ, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đồng lòng, nhưng chưa thấy hết những khó khăn họ đang gánh chịu” - ĐB Tô Thị Bích Châu nêu thực tế.

ĐB cũng kiến nghị Chính phủ cần quan tâm hơn đến điều kiện cơ sở vật chất tại phường, xã – đặc biệt là công an phường ở địa bàn đông dân cư, nhiều nơi chật chội, không đảm bảo điều kiện làm việc. Ngược lại, một số nơi có trụ sở lớn lại đối mặt với gánh nặng chi phí vận hành, bảo trì.

ĐB Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh: “Trong đánh giá của Chính phủ, cần ghi nhận cả hệ thống chính trị đã miệt mài cống hiến ngày đêm. Nhiều người không ở lại vì muốn làm cán bộ nhà nước, mà vì họ thật sự muốn được đóng góp, được cống hiến”.

Về chế độ chính sách đối với cán bộ bị tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, ĐB cho biết Nghị định 178 đã dừng thực hiện dù chưa có sơ kết, đánh giá. Do đó, bà đề nghị cần rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm quyền lợi - dù chỉ một người cũng không để sót.

Liên quan đến định hướng phát triển TPHCM, ĐB Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, TPHCM nay là “siêu đô thị” với đóng góp kinh tế rất lớn, thành phố cần được đầu tư hạ tầng xứng tầm như kỳ vọng Trung ương đã giao.

ĐB Trần Hoàng Ngân phát biểu tại thảo luận tổ số 2. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng thảo luận, ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) nhận định Quốc hội khóa XV là nhiệm kỳ có nhiều dấu ấn với 19 kỳ họp, tổ chức linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh. Quốc hội đã làm tốt vai trò lập pháp, lập hiến và quyết định những chủ trương đầu tư quan trọng cho quốc gia.

Tuy vậy, ĐB Trần Hoàng Ngân cũng thẳng thắn cho rằng nhiệm kỳ này có “những điều buồn” khi phải tổ chức bầu, miễn nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo.

Về hoạt động của Chủ tịch nước, ĐB đánh giá cao các hoạt động đối ngoại nổi bật, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

ĐỖ TRUNG