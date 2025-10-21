Chính trị

Cải cách hành chính

Phường Vũng Tàu phấn đấu hoàn thành làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 15-11

SGGPO

Ngày 21-10, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) phát động thực hiện chiến dịch 90 ngày “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn phường”.

Theo ông Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, hiện nay hệ thống dữ liệu thông tin về đất đai còn hạn chế, phần lớn quản lý theo phương thức hồ sơ truyền thống nên thường mất khá nhiều thời gian tra soát khi phát sinh các vấn đề liên quan.

Chiến dịch 90 ngày “làm giàu, làm sạch” cơ sở dữ liệu đất đai được phường Vũng Tàu phát động tập trung vào các loại đất ở và đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn phường. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ lợi ích thiết thực cho người dân và công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

du lieu dat dai.jpg
Ngoài nhóm hiện trường hướng dẫn trực tiếp người dân nhập cơ sở dữ liệu đất đai thì phường Vũng Tàu cũng xây dựng file hướng dẫn người dân tự cung cấp online. Ảnh: QUANG VŨ

Để chiến dịch hoàn thành đúng tiến độ trước ngày 15-11, UBND phường Vũng Tàu kêu gọi và đề nghị toàn thể người dân chủ động và khẩn trương phối hợp với nhóm hiện trường của UBND phường, công an, khu phố và tổ dân phố đến làm việc tại nhà hoặc khu phố. Cung cấp đầy đủ bản chụp/quét Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) và Căn cước công dân (CCCD) theo sự hướng dẫn của cán bộ. Việc làm sạch tập trung vào chủ sở hữu, kích thước, diện tích của thửa đất.

Tin liên quan
QUANG VŨ

Từ khóa

UBND phường Vũng Tàu Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW Cơ sở dữ liệu Nghị quyết số 57-NQ/TW Đất đai CCCD Làm sạch Làm giàu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn