Phường Vũng Tàu phấn đấu hoàn thành làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 15-11

Theo ông Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, hiện nay hệ thống dữ liệu thông tin về đất đai còn hạn chế, phần lớn quản lý theo phương thức hồ sơ truyền thống nên thường mất khá nhiều thời gian tra soát khi phát sinh các vấn đề liên quan.

Chiến dịch 90 ngày “làm giàu, làm sạch” cơ sở dữ liệu đất đai được phường Vũng Tàu phát động tập trung vào các loại đất ở và đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn phường. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ lợi ích thiết thực cho người dân và công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Ngoài nhóm hiện trường hướng dẫn trực tiếp người dân nhập cơ sở dữ liệu đất đai thì phường Vũng Tàu cũng xây dựng file hướng dẫn người dân tự cung cấp online. Ảnh: QUANG VŨ

Để chiến dịch hoàn thành đúng tiến độ trước ngày 15-11, UBND phường Vũng Tàu kêu gọi và đề nghị toàn thể người dân chủ động và khẩn trương phối hợp với nhóm hiện trường của UBND phường, công an, khu phố và tổ dân phố đến làm việc tại nhà hoặc khu phố. Cung cấp đầy đủ bản chụp/quét Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) và Căn cước công dân (CCCD) theo sự hướng dẫn của cán bộ. Việc làm sạch tập trung vào chủ sở hữu, kích thước, diện tích của thửa đất.

QUANG VŨ