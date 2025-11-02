Cái kết đẹp cho "Chiến sĩ quả cảm"

Lúc 20 giờ tối nay 2-11, tập cuối cùng (tập 15) của chương trình "Chiến sĩ quả cảm" mùa đầu tiên lên sóng VTV3. Vượt lên trên những con số ấn tượng về lượng người xem hay tương tác, thảo luận trên mạng xã hội, chương trình đã lan tỏa tinh thần quả cảm và được đánh giá là tái hiện khá chân thực về hình ảnh lực lượng Công an nhân dân.

Tính từ tập đầu tiên, lên sóng ngày 27-7-2025, chưa tập nào của Chiến sĩ quả cảm có lượt người xem dưới 2 triệu trên kênh YouTube chính thức của chương trình. Cũng theo thống kê, kênh YouTube Chiến sĩ quả cảm (lập ngày 6-6-2025) hiện đã thu hút hơn 136.000 lượt theo dõi, với gần 87 triệu lượt xem cùng hơn 1.200 video đăng tải.

Những hình ảnh thực chiến khốc liệt trong chặng "Đại án" chương trình Chiến sĩ quả cảm. Ảnh: ZEIT MEDIA

Chương trình cũng nhiều lần giữ vị trí tốp 1 rating trong khung giờ vàng (20 giờ - 22 giờ 30) các chương trình giải trí trên VTV3. Nhưng, nếu chỉ đánh giá thành công của chương trình qua những con số nói trên là chưa đủ. Bởi thực tế, Chiến sĩ quả cảm đã làm được hơn thế rất nhiều, nhất là ở chặng cuối của hành trình - phần “Đại án” (từ tập 13 đến 15), lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật, chưa có tiền lệ.

Chuyên án này đã phải huy động sự phối hợp của nhiều lực lượng nhằm triệt phá các đường dây, các nhóm đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn từ biên giới Việt - Lào vào nội địa. Trong chương trình, chuyên án được tái hiện và ghi hình tại Lóng Luông (Sơn La) với sự tham gia cố vấn nội dung của Trung tướng Mai Hoàng (Giám đốc Công an TPHCM) cùng Đại tá Trần Thanh Sơn (Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La).

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La, những cán bộ, chiến sĩ, nhân chứng sống từng tham gia trong chuyên án. Ca sĩ Đinh Tiến Đạt, chiến sĩ nhập vai mới gia nhập chặng cuối, rơi nước mắt bày tỏ: “Thật sự tôi rất khâm phục những người chiến sĩ. Bởi khi tham gia vào các trận đánh như thế, họ đã xác định có thể… không bao giờ trở lại”.

Một điểm nhấn khác về sức lan tỏa của chương trình, là chiến dịch “Trái tim quả cảm” với chuỗi hoạt động ý nghĩa: ra mắt ca khúc chủ đề “Trái tim quả cảm”, chuỗi podcast truyền cảm hứng, các hoạt động lan tỏa lòng yêu nước và tri ân cộng đồng...

Mới đây nhất, MV chủ đề “Hành trình quả cảm” cũng đã khắc họa trọn vẹn hành trình của 16 chiến sĩ nhập vai mùa đầu tiên mang đậm tinh thần tự hào, xúc động và nhân văn. Sự thành công và hiệu ứng lan tỏa của chương trình càng khiến khán giả chờ đợi mùa thứ 2 sẽ sớm khởi động.

HẢI DUY