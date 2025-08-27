“Chiến sĩ quả cảm” ra mắt ca khúc chủ đề “Trái tim quả cảm”

Ca khúc chủ đề Trái tim quả cảm vừa chính thức ra mắt, mở màn cho chiến dịch truyền thông cùng tên của chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm . Nhạc phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, với sự thể hiện của ca sĩ Quốc Thiên và rapper Neko Lê.

Rất nhiều hình ảnh đẹp được tái hiện trong MV "Trái tim quả cảm"

Trái tim quả cảm khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong những khoảnh khắc cam go nhất của đời thường – lặng lẽ hy sinh, dấn thân vào hiểm nguy để giữ bình yên cho nhân dân.

Ca sĩ Quốc Thiên và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong phòng thu ca khúc Trái tim quả cảm

Với những ca từ đầy xúc cảm như “Mồ hôi rơi hòa cùng dòng máu nóng/Những bước chân lặng lẽ âm thầm chìm dần vào đêm đen/Để đổi lấy từng nụ cười, ánh mắt/Chỉ mong quê hương yên bình, vang hoài tiếng hát”, ca khúc được xem như một lời tri ân sâu sắc gửi đến những người lính giữa thời bình.

Chia sẻ về quá trình sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết cảm hứng đến từ những cuộc trò chuyện với chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Cảnh sát cơ động và những thông tin về sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ. Trong đó có Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải – cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh – đã hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy.

“Phía sau sự hy sinh là những khoảng trống đau thương. Tôi viết bài hát này với mong muốn giúp người dân thấu hiểu hơn, để lòng biết ơn không chỉ dừng ở lời nói”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Ca sĩ Quốc Thiên – người trực tiếp tham gia chương trình và thể hiện ca khúc – chia sẻ: “Tôi muốn dồn trọn cảm xúc và sự kính trọng vào bài hát, như một lời gửi gắm chân thành đến các anh”.

Phần lời rap do Neko Lê sáng tác, góp thêm màu sắc hiện đại cho ca khúc, hướng đến đối tượng khán giả trẻ.

Poster chính thức ra mắt ca khúc Trái tim quả cảm

Trái tim quả cảm không chỉ là điểm nhấn âm nhạc của chương trình, mà còn là lời hiệu triệu mở đầu cho chiến dịch truyền thông nhằm lan tỏa sự tri ân đối với những người hùng thầm lặng, đang ngày đêm cống hiến vì sự bình yên của Tổ quốc.

HẢI DUY