Gấp rút chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học mới

Năm học 2026-2027, bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" sẽ được sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Dù thời gian gấp rút, nhưng các đầu sách của bộ SGK này đã và đang được chỉnh sửa, in ấn, phát hành khẩn trương để phục vụ năm học mới.

Sách về nhỏ giọt, phụ huynh nóng lòng

Tranh thủ ngày cuối tuần, anh Đỗ Văn Dương (trú phường Vũng Tàu, TPHCM) đưa hai con đang học tiểu học đến nhà sách Bạch Đằng (đường Lê Lợi) để tìm mua SGK cho năm học tới. Anh Dương cho biết, các con đã hoàn thành kiểm tra học kỳ nên gia đình muốn mua sách sớm để bọc sách, dán nhãn và cho các con làm quen dần với kiến thức mới. Tuy nhiên, sau một vòng tìm kiếm, nhà sách chỉ có vỏn vẹn… hai đầu sách Toán và Tiếng Việt, lại là bản in từ năm 2025. “Những năm trước, thời điểm này, phụ huynh đã có thể mua đủ sách rồi. Năm nay tôi hỏi nhiều nơi vẫn chưa có”, anh Dương nói.

Phụ huynh chọn sách giáo khoa tại nhà sách Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tương tự, chị Hà Thị Thu Trang (phường Phước Thắng, TPHCM) cho biết, là thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh, những năm trước, chị thường liên hệ nhà sách từ tháng 3 để đặt cọc SGK cho năm học sau. Đến lễ tổng kết, các con sẽ được trao tặng SGK thay cho phần thưởng cuối năm học. Chị Trang chia sẻ: “Hiện các nhà sách chưa có đủ bộ với số lượng lớn nên năm nay đành để phụ huynh tự tìm mua sách”.

Theo nhân viên nhà sách Bạch Đằng, đến nay, nhà sách chỉ có vài đầu sách tiểu học, chủ yếu là Toán và Tiếng Việt, trong khi SGK bậc THCS và THPT vẫn chưa có. SGK được chuyển về nhỏ giọt, dự kiến đến giữa tháng 6 mới về đủ các đầu sách. Nhưng cũng chưa chắc tới lúc đó phụ huynh có thể mua được trọn bộ. Tại nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), tình trạng tương tự cũng diễn ra. Nhân viên nhà sách cho hay sách hiện về không đồng loạt, có lớp gom lại thì đủ bộ nhưng nhiều lớp vẫn thiếu đầu sách.

Bà Lê Thị Lan, Phó giám đốc Công ty CP Sách - Thiết bị trường học Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết, bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" bản in năm 2025 hiện vẫn còn tại kho. Các trường, đại lý nếu có nhu cầu vẫn có thể nhập về. Tuy nhiên, với các bản sách chỉnh lý và in năm 2026, dự kiến phải đến giữa tháng 6 mới phát hành đủ. Doanh nghiệp chờ nhập sách in mới vì sách được điều chỉnh một số nội dung liên quan đến sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời giảm giá bìa.

Cung ứng đầy đủ trước khai giảng

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 (diễn ra ngày 4-5), Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, bộ đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng thống nhất bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống", đồng thời cho phép khai thác các bộ sách khác làm tài liệu tham khảo.

Phụ huynh và học sinh chọn mua sách giáo khoa cho năm học mới tại nhà sách Bạch Đằng, phường Vũng Tàu, TPHCM

Bộ GD-ĐT cũng đã hoàn tất việc hiệu chỉnh nội dung SGK, đặc biệt ở các môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục kinh tế - pháp luật nhằm cập nhật thay đổi địa giới hành chính khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, mục tiêu bảo đảm cung ứng đầy đủ SGK cho nhà trường, giáo viên chậm nhất 20 ngày trước khai giảng.

Trong khi đó, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết cung ứng đầy đủ, kịp thời SGK trước khai giảng năm học mới. Ngoài những đầu SGK được in mới trong năm 2026, toàn bộ SGK, sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước (trừ các tên sách thuộc danh mục SGK đã được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026) hiện đang lưu hành tiếp tục được sử dụng và tái sử dụng bình thường để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh. Đối với một số SGK có nội dung cập nhật, điều chỉnh theo địa giới hành chính mới và số liệu thống kê kinh tế - xã hội..., Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF. Giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục có thể truy cập, tra cứu và sử dụng miễn phí các bản SGK đã được cập nhật tại địa chỉ: https://taphuan.nxbgd.vn

Năm 2026, Bộ GD-ĐT đã phê duyệt 11 quyển SGK được chỉnh sửa, gồm: Lịch sử và Địa lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, Lịch sử 10, Chuyên đề học tập Lịch sử 10, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10, Địa lý 12, Chuyên đề học tập Địa lý 12. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức in và phát hành các SGK trong danh mục nêu trên trong năm 2026. Các sách cùng tên đã in từ năm 2025 trở về trước sẽ không tiếp tục phát hành nhưng vẫn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo.

Ngày 14-5, trao đổi với PV Báo SGGP, đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, đơn vị đang tập trung cao độ cho việc in bộ SGK dùng chung; cùng đó là in mới 11 đầu sách phải chỉnh sửa nội dung theo địa giới hành chính sau sáp nhập. Song song đó là triển khai công tác tập huấn sử dụng bộ SGK dùng chung; tiến hành việc niêm yết bảng giá SGK mới tại các cửa hàng để sẵn sàng phục vụ người dân. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết cung ứng đủ SGK cho người dân trước năm học mới. PHAN THẢO

KHÁNH CHI