Cẩm nang nhận diện lừa đảo trực tuyến

Với mục tiêu nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cho người dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ấn hành cuốn " Nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến" .

Cuốn sách do Nguyễn Thái Bình chủ biên, cung cấp kiến thức nhận diện các thủ đoạn lừa đảo và kỹ năng bảo vệ thông tin, tài sản cá nhân trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao. Cuốn sách có sự tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực đã mang đến cách tiếp cận đa chiều, giàu tính ứng dụng với vấn nạn này.

Theo Bộ Khoa học - Công nghệ, Việt Nam có khoảng 79,8 triệu người dùng internet, kéo theo sự gia tăng mạnh của lừa đảo trực tuyến. Các thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn về kinh tế, tâm lý, với nhiều vụ mất hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng qua mạng xã hội, email, ứng dụng và website giả mạo.

Trước thực tế đáng báo động này, nhằm nâng cao hiểu biết và trang bị những kỹ năng cần thiết khi sử dụng mạng internet, góp phần nhận diện và phòng, chống các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến, do tác giả Nguyễn Thái Bình làm chủ biên.

Cuốn Nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến gồm hai phần. Phần thứ nhất phân tích thực trạng, nguyên nhân và các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến. Qua các tình huống cụ thể, người đọc có thể nhận diện các thủ đoạn quen thuộc như giả mạo website, lừa đảo qua tin nhắn, lừa đảo qua điện thoại... đồng thời cập nhật những xu hướng lừa đảo mới ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Phần thứ hai tập trung vào giải pháp và kỹ năng phòng, chống lừa đảo trực tuyến. Từ bảo mật thông tin cá nhân, sử dụng mật khẩu mạnh, xác thực hai lớp đến thói quen kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch, cuốn sách hướng dẫn người đọc chủ động xây dựng “lá chắn” bảo vệ mình. Các khuyến nghị được trình bày rõ ràng, dễ áp dụng, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng.

Với những phân tích gắn với thực tiễn, Nhận diện và phòng, chống lừa đảo trực tuyến hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng, hình thành thói quen sử dụng internet an toàn, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, bền vững.

NGUYỄN CHẮT