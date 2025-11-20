Xã hội

Kiểm tra nồng độ cồn đối với 100% thuyền viên

CSGT sẽ tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với 100% thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy nội địa đang trong ca trực.

Lực lượng PC08, Công an TPHCM ra quân tuần tra, xử lý vi phạm đường thủy

Sáng 20-11, cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường thủy nội địa thuộc địa bàn thành phố. Hoạt động này nhằm góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông đường thủy.

z7243696172703_54a38a67d1f740e162c8ce7a859d2e74.jpg
Lực lượng PC08, Công an TPHCM ra quân tuần tra, xử lý vi phạm trên đường thủy

Theo đó, CSGT tập trung kiểm tra, xử lý các chủ phương tiện thủy nội địa không có đăng ký, đăng kiểm; vi phạm chở hàng hóa; vi phạm nồng độ cồn và về sử dụng chứng chỉ chuyên môn…

7243696201302.00_03_47_21.Still001.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy nội địa

Lực lượng CSGT sẽ đo nồng độ cồn đối với 100% thuyền viên, người lái phương tiện đang trong ca trực. Đồng thời, kiểm soát giấy tờ với thuyền viên để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm.

z7243696152381_d4cd5b6245483b3b1b13aebceab8c28e.jpg
Lực lượng CSGT ra quân tuần tra, xử lý vi phạm đường thủy
z7243696162144_d1773ca291d4e6a1eeb8a90b35580515.jpg
z7243696140891_472f6ed33f5c1b2e54c60354763958f1.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra giấy tờ, đăng ký, đăng kiểm của người điều khiển phương tiện đường thủy

Cùng với quyết liệt xử lý các vi phạm, lực lượng CSGT cũng chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải trên đường thủy; ký cam kết không đưa phương tiện chưa bảo đảm điều kiện vào hoạt động.

Khi người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn hoặc cần phản ánh về tình hình TTATGT, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn Thành phố, vui lòng liên hệ:

- Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521

- Số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08

- Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn

Hoặc Trang Zalo official account Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG

