Camera AI góp phần nâng cao hiệu quả giữ gìn an ninh ở xã Hóc Môn

Ngày 24-7, Ban Chỉ đạo 138 xã Hóc Môn (TPHCM) tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Tham dự có đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Camera AI góp phần nâng cao hiệu quả giữ gìn an ninh ở Hóc Môn

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đã tham quan Trung tâm Chỉ huy hình ảnh về an ninh trật tự của Công an xã Hóc Môn.

Hiện trung tâm quản lý 115 camera an ninh, trong đó có 39 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng nhận diện biển số xe và khuôn mặt, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo Công an xã Hóc Môn, sau hơn một tháng vận hành, hệ thống đã hỗ trợ phát hiện, giải tán kịp thời một nhóm khoảng 15 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; hỗ trợ truy xét một vụ trộm cắp tài sản, một vụ cố ý gây thương tích; phát hiện 13 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và hỗ trợ xác định đối tượng trong một vụ cướp giật tài sản.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tham quan Trung tâm Chỉ huy hình ảnh về an ninh trật tự. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận những kết quả địa phương đạt được trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, nhân rộng các mô hình hiệu quả, khai thác hiệu quả Trung tâm Chỉ huy hình ảnh và triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng xã không ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao bằng khen của UBND TPHCM cho lãnh đạo UBND xã Hóc Môn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được UBND TPHCM và Công an TPHCM khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bệnh viện Công an TPHCM cũng khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 100 người cao tuổi neo đơn, gia đình chính sách, hộ khó khăn và hộ cận nghèo trên địa bàn.

NGUYỄN TÂN