Sức sống cơ sở

Xã Long Hải sẽ lắp camera xử lý tình trạng đổ rác trái phép

SGGPO

Sáng 6-7, ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải, cùng lãnh đạo các phòng, ban liên quan khảo sát công tác bảo vệ môi trường tại một số tuyến đường và bãi biển trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Long Hải khảo sát thực địa. Ảnh: THÀNH HUY
Lãnh đạo xã Long Hải khảo sát thực địa. Ảnh: THÀNH HUY

Qua khảo sát, trước tình trạng một số khu vực còn tồn đọng rác thải, gây mất mỹ quan, Chủ tịch UBND xã Long Hải yêu cầu các ban điều hành ấp khẩn trương tổ chức thu gom, dọn dẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Ông cũng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khảo sát, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các điểm thường xuyên phát sinh tình trạng đổ rác trái phép để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

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Lãnh đạo xã Long Hải khảo sát thực tế tình trạng xả rác tại bãi biển. Ảnh: THÀNH HUY

Cũng trong chuyến khảo sát, ông Ngô Thanh Phúc đã đến thăm hỏi tình hình khai thác hải sản, đời sống của ngư dân và động viên bà con tiếp tục vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Lãnh đạo UBND xã đề nghị ngư dân thu gom, tập kết ngư lưới cụ hư hỏng đúng nơi quy định để đơn vị chức năng xử lý, không vứt bỏ ven bờ hoặc xuống biển, góp phần giữ gìn môi trường và cảnh quan du lịch của địa phương.

THÀNH HUY

Từ khóa

Long Hải rác

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