Thủ tướng yêu cầu chậm nhất đến 31-12 phải khôi phục nhà ở an toàn cho 12 hộ dân tại Khe Sanh

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải xử lý khẩn cấp, đặt an toàn và đời sống người dân lên trên hết; đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm việc chậm ban hành tình trạng khẩn cấp.

Thủ tướng yêu cầu chậm nhất tới 31-12, phải khôi phục nhà ở an toàn cho 12 hộ dân tại Khe Sanh (Quảng Trị). Ảnh VIẾT CHUNG

Chiều 13-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành và tỉnh Quảng Trị về tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, trong năm 2025, địa phương chịu ảnh hưởng của nhiều đợt thiên tai liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng với 21 người chết, 10 người mất tích, 24 người bị thương, tổng thiệt hại kinh tế hơn 2.532 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành sửa chữa 3.466 nhà bị thiệt hại dưới 30% và 8 nhà hư hỏng nặng, người dân đã ổn định sinh hoạt trước ngày 15-11.

Tuy nhiên, trong các ngày 16 và 17-11, do mưa đặc biệt lớn, tại xã miền núi Khe Sanh xảy ra sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 12 căn nhà. Hiện các hộ dân này đang được bố trí ở tạm tại trụ sở các cơ quan thuộc huyện Hướng Hóa (trước đây).

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng biểu dương Quảng Trị đã khẩn trương khắc phục nhà ở bị thiệt hại trong các đợt thiên tai trước đó. Tuy nhiên, Thủ tướng phê bình việc chậm trễ trong xử lý vụ sạt lở tại Khe Sanh, khi sự cố xảy ra ngày 16 và 17-11 nhưng đến 25-11 tỉnh mới ban hành tình trạng khẩn cấp và đến 11-12 mới ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương khắc phục sạt lở, chậm nhất đến ngày 31-12 phải hoàn thành việc khôi phục chỗ ở an toàn cho 12 hộ dân. Về vật liệu, địa phương được phép áp dụng cơ chế khẩn cấp để mua sắm, vận chuyển nhanh; Quân đội điều động lực lượng Công binh tham gia thi công, bảo đảm đúng quy định, chất lượng và an toàn, để người dân sớm trở lại ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành và tỉnh Quảng Trị về tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả bão lũ, chiều 13-12. Ảnh VIẾT CHUNG

Thủ tướng nêu rõ, việc chậm trễ này là khuyết điểm, tỉnh phải nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác nắm tình hình, báo cáo và phản ứng trước các tình huống khẩn cấp.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt mình vào vị trí người dân, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải xử lý ngay các tình huống liên quan đến tính mạng, sức khỏe và đời sống người dân, tránh biểu hiện quan liêu, hình thức.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã triển khai tích cực “Chiến dịch Quang Trung”. Đến nay, trong số hơn 1.600 nhà sập, cuốn trôi hoàn toàn, đã có 1.535 nhà được khởi công, 469 nhà hoàn thành; hơn 31.950/34.000 nhà cần sửa chữa đã được khắc phục. Nhiều địa phương phấn đấu hoàn thành chiến dịch sớm hơn kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, Trung ương đã hỗ trợ các địa phương 7.144 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai; MTTQ Việt Nam cũng đã huy động, phân bổ nhiều nguồn lực hỗ trợ. Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra việc khắc phục hậu quả mưa lũ, thực hiện các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và sử dụng nguồn lực hỗ trợ tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Tin liên quan Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sửa chữa nhà cho bà con vùng lũ trước ngày 31-12-2025

LÂM NGUYÊN