Hành trình về nguồn lắng đọng nghĩa tình quê Bác

Ngày 13-12, tiếp tục hành trình “Về thăm quê Bác” năm 2025, đoàn đại biểu người có công tiêu biểu TPHCM, đã đến tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; viếng mộ bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu TPHCM tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), trong không gian tĩnh lặng của làng quê xứ Nghệ, đoàn đại biểu đã trang nghiêm dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đoàn đã tham quan, nghe thuyết minh về cụm di tích Làng Sen - quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh; cụm di tích Hoàng Trù - quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi Người được sinh ra.

Đoàn tham quan Làng Sen - quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lần đầu được đến thăm quê Bác, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (phường Tăng Nhơn Phú) không giấu được sự xúc động. Đứng trước ngôi nhà tranh mộc mạc ở Làng Sen, bà lặng người, giọt nước mắt lăn dài nơi khoé mắt. “Nghe kể về tuổi thơ của Bác, về những năm tháng cơ cực mà Người đã trải qua, tôi càng thấm thía hơn vì sao Bác suốt đời sống giản dị, vì dân, vì nước. Chuyến đi này không chỉ là một hành trình, mà là bài học lớn về đạo đức, về lẽ sống cho mỗi chúng tôi”, bà Mỹ Lệ chia sẻ.

Đoàn tham quan ao cá Bác Hồ tại Làng Sen

Cùng chung cảm xúc ấy, ông Bùi Tấn Nghĩa (phường Phú Nhuận) cho biết, dù đã nhiều lần đọc, nghe và học về Bác, nhưng chỉ khi được trực tiếp đứng giữa không gian quê hương của Người, cảm xúc mới thực sự trọn vẹn.

Đoàn lên núi Động Tranh viếng mộ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Nguyễn Văn Tuân dâng lễ lên mộ bà Hoàng Thị Loan

Đoàn viếng mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh

Trước khi đến Khu di tích Kim Liên, đoàn đã lên núi Động Tranh viếng mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian trầm mặc của núi rừng, trước phần mộ người mẹ hiền đã tảo tần sớm khuya, nuôi dưỡng nên nhân cách và tâm hồn của Bác, các thành viên trong đoàn dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc.

*Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn - một địa chỉ đỏ ghi dấu sự cống hiến và hy sinh oanh liệt của các thế hệ thanh niên xung phong, bộ đội và dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước mộ phần các liệt sĩ, đoàn đại biểu trang nghiêm dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Lời thuyết minh về từng trận bom, từng sự kiện, từng con người đã ngã xuống tại Truông Bồn khiến không ít thành viên trong đoàn không kìm được nước mắt. Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu TPHCM hầu hết là những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, từng đối mặt với bom đạn, mất mát. Hơn ai hết, họ thấu hiểu giá trị của sự sống và cái giá của hòa bình.

Liên tục đưa vạt khăn lau nước mắt, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng (phường An Lạc) nghẹn ngào chia sẻ: “Những liệt sĩ ở đây cũng trạc tuổi chúng tôi ngày ấy, nhưng họ đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Nghĩ đến điều đó, tôi càng thấy mình may mắn được sống, được trở về, và càng biết ơn những người đã hy sinh”.

Tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, đoàn nghe thuyết minh về sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong

Đại biểu xúc động khi nghe thuyết minh về sự hy sinh của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong

Khu di tích lịch sử Truông Bồn là nơi tưởng niệm anh linh của 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh để bảo vệ huyết mạch giao thông Truông Bồn. Trong đó, ngôi mộ tập thể 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép”, “Tiểu đội cảm tử”, “Tiểu đội cọc tiêu sống” Anh hùng thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An, hy sinh ngày 31-10-1968. Nằm trên tuyến đường chiến lược 15A qua địa phận xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An, Truông Bồn từng được xem là “tọa độ lửa”, “hố bom” trong kháng chiến chống Mỹ. Chỉ tính từ năm 1964 đến 1968, nơi đây hứng chịu gần 20.000 quả bom các loại. Với tinh thần “tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc”, chiến thắng Truông Bồn đã góp phần giữ vững mạch máu giao thông, đưa hàng vạn lượt xe và hơn 1 triệu tấn hàng hóa chi viện cho tiền tuyến.

Một số hình ảnh trong hành trình về nguồn:

