Quảng Ngãi: Một người tử vong khi lặn biển bắt tôm nhí

Ngày 13-12, UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người dân tử vong trong lúc lặn biển bắt tôm nhí.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, anh Đ.C.T (37 tuổi) cùng anh Đặng Ngọc Việt (35 tuổi) và anh Huỳnh Văn Xu (32 tuổi, cùng trú xã Vạn Tường) rủ nhau ra khu vực Gành Bầu, thuộc vùng biển thôn An Cường, để lặn bắt tôm nhí.

Sau khoảng 2 giờ lặn biển, anh Việt và anh Xu không thấy anh Đ.C.T vào bờ nên tổ chức tìm kiếm. Khi phát hiện, anh Đ.C.T đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do nạn nhân bị chuột rút, mất sức trong quá trình lặn biển.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau đó, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Cùng ngày, chính quyền xã Vạn Tường đã cử đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân, chia sẻ khó khăn, mất mát trước tai nạn đáng tiếc này.

NGUYỄN TRANG