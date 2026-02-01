Phường Thới An phát động trồng cây, xây dựng phường xanh - sạch - đẹp

UBND phường Thới An tổ chức Lễ phát động ngày cây xanh Việt Nam năm 2026. Ảnh: ĐÌNH DƯ

UBND phường Thới An đã chọn di tích lịch sử - văn hóa Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ làm địa điểm tổ chức lễ phát động và trồng cây cau mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc gắn với địa danh. Vườn Cau Đỏ là di tích lịch sử ghi dấu những năm tháng chiến đấu kiên cường của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến, nơi cây cau gắn liền với ký ức lịch sử và tên gọi của vùng đất anh hùng này. Qua đó thể hiện khát vọng xây dựng Thới An ngày càng xanh - sạch - đẹp, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững, giàu bản sắc của TPHCM.

Ông Nguyễn Đình Bảo Quốc, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Đợt này, UBND phường trồng 80 cây cau tạo mảng xanh trước Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Bảo Quốc, Phó Chủ tịch UBND phường Thới An cho biết, trong những năm qua, UBND phường Thới An luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác quản lý, phát triển hệ thống cây xanh đô thị, từng bước chỉnh trang cảnh quan, cải thiện chất lượng môi trường sống của nhân dân. Nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn phường ngày càng khang trang, xanh mát. Đến nay, trên địa bàn phường Thới An có khoảng 128.939m2 cây xanh (đạt 1,04m2/ người).

80 cây cau được trồng tại Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ, phường Thới An. Ảnh: THANH HIỀN

“Trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển đô thị, công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh cần tiếp tục được thực hiện đồng bộ, bài bản và có sự tham gia của toàn xã hội. Tôi đề nghị các ban, ngành, đoàn thể phường và các khu phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng Ngày Cây xanh Việt Nam năm 2026”, ông Nguyễn Đình Bảo Quốc chia sẻ.

Clip địa phương trồng 80 cây cau tại Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ. Thực hiện: ĐÌNH DƯ

THANH HIỀN