Cận cảnh 20.000m² đất "vàng" là vật chứng vụ án được Khánh Hòa thu hồi

Khu đất tại số 28E Trần Phú, TP Nha Trang nhìn từ trên cao. Thực hiện: HIẾU GIANG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng đã ký Quyết định số 1261 ngày 15-5-2025 về việc thu hồi khu đất tại số 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang với lý do "thu hồi vật chứng theo quyết định của TAND tỉnh Khánh Hòa tại Bản án số 103/2023/HSST ngày 18-12-2023; của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tại Bản án số 579/2024/HS-PT ngày 28-11-2024".

Khu đất tại số 28E Trần Phú rộng 20.122,1m2, gồm 2 thửa đất liền kề nhau vốn do Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm điều dưỡng thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung quản lý, sử dụng.

Khu đất này có vị trí đắc địa, nằm trên trục đường sôi động bậc nhất thành phố với mặt tiền hướng biển.

Năm 2013, Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa xin thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án Khu tổ hợp khách sạn - căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate tại khu đất trên.

Tuy nhiên qua điều tra xác định, một số cán bộ của tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước liên quan các khâu lựa chọn nhà đầu tư dự án, thu hồi đất, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án, giao đất và cho thuê đất đối với khu đất 28E Trần Phú.

Những sai phạm của các cựu cán bộ chính là để cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang được thực hiện dự án nhà ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án... dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 138 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18-12-2023, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên giao UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi quản lý, sử dụng toàn bộ khu đất tại số 28E Trần Phú theo quy định.

Ngày 28-11-2024, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng phúc thẩm vụ án, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa.

Lý do là tránh tình trạng tiếp tục gây thất thoát tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội và thiệt hại ngày càng nặng nề do không thể khai thác được nguồn lợi từ thửa đất trong một thời gian dài. Việc thu hồi cũng sẽ tránh phát sinh khiếu kiện, khiếu nại gây bức xúc, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, an ninh trật tự tại địa phương.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP ngày 20-5-2025, khu đất số 28E Trần Phú cỏ mọc um tùm, vật liệu xây dựng, sắt thép ngổn ngang trong khuôn viên dự án.



Một số hạng mục được xây dựng dang dở rồi bỏ hoang.

Xung quanh dự án có rào chắn, cổng đóng và bảo vệ túc trực.

Thực hiện việc thu hồi đất, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định pháp luật; Thu hồi, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao UBND TP Nha Trang tổ chức thu hồi đất trên thực địa, chỉ đạo đơn vị, địa phương liên quan xác định cụ thể mốc giới khu đất đã thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa quản lý; trường hợp cần thực hiện cưỡng chế thì đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định pháp luật.

Về phía Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị xử lý tài sản trên đất, thực hiện bàn giao đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định pháp luật. Trường hợp công ty có yêu cầu hoàn trả, bồi thường dân sự liên quan khu đất bị thu hồi có thể khởi kiện để được xem xét giải quyết.

HIẾU GIANG