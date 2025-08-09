Cần dám đề xuất những quyết sách táo bạo, đột phá vì lợi ích quốc gia, dân tộc

Ngày 9-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP) lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra tại Hà Nội. Đại hội có 209 đại biểu chính thức đại diện cho 1.150 đảng viên trong toàn Đảng bộ VPCP.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội có chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác tham mưu, tổng hợp đã có nhiều nỗ lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nổi bật là VPCP đã thẩm tra, đề xuất, trình khoảng 1.300 nghị quyết, 800 nghị định, 190 chỉ thị, 11.000 quyết định.

VPCP đã tham mưu giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Cùng với đó, phối hợp đồng bộ, hiệu quả chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm mặt bằng lãi suất cho vay; tăng cường quản lý thu và triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; quyết liệt thực hiện các giải pháp miễn, giảm, hạ thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân…

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công tác tham mưu hiệu quả của VPCP góp phần đưa dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành rút ngắn được khoảng 1 năm thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025; công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối thi công hoàn thành trong thời gian kỷ lục, chỉ có 6 tháng; dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành kế hoạch 3.000 km đường bộ cao tốc.

Bên cạnh đó, VPCP góp phần tham mưu trong cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với cơ cấu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, trong thành công chung của Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025 có đóng góp hết sức quan trọng, trực tiếp và không thể tách rời của Đảng bộ VPCP - cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ hàng đầu của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. VPCP đã thực sự là "bộ não" trong công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chính sự chuyên nghiệp, công tâm, khách quan và bản lĩnh của VPCP đã góp phần làm nên chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của Chính phủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, các cân đối lớn của nền kinh tế.

VPCP cũng hoàn thành xuất sắc chức năng điều phối, kết nối, đôn đốc và truyền thông chính sách, tạo sự đồng bộ, thông suốt và lan tỏa trong cả nước. Công tác truyền thông chính sách có bước tiến vượt bậc, bảo đảm tính dẫn dắt, chủ động, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ.

Về nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng ủy VPCP phải thực sự tạo ra một cuộc cách mạng trong tư duy và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự đi tắt đón đầu. VPCP phải tiên phong đổi mới tư duy và không ngừng sáng tạo. Phải đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần tự phê bình và phê bình, dám đề xuất những quyết sách táo bạo, đột phá vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

VPCP cần nâng tầm công tác tham mưu gắn với quyết liệt tổ chức thực hiện, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Đảng ủy khóa mới phải khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động; tập trung tham mưu triển khai các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; các dự án trọng điểm quốc gia.

Song song đó, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hiện đại hóa phương thức làm việc, đi đầu trong việc xây dựng Chính phủ số. Đảng ủy VPCP phải đi đầu trong chuyển đổi số trong Đảng, phải quyết liệt xây dựng một văn phòng "không giấy tờ", xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường số. Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đại hội đã bầu ra 31 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

LÂM NGUYÊN