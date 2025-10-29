Phường Phước Thắng phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh chuyển đổi số

Sáng 29-10, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Đại hội xác định phương hướng hoạt động với nhiều nội dung đổi mới, sát thực tiễn

Các đại biểu tham dự đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ phường đã tổ chức hơn 80 đợt tuyên truyền, 25 chiến dịch làm sạch môi trường, vận động xây mới và sửa chữa 3 căn nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 100 triệu đồng. Phong trào chăm lo an sinh tiếp tục lan tỏa khi Quỹ “Vì người nghèo” quyên góp được 344 triệu đồng, hỗ trợ 53 hộ khó khăn và trao gần 500 suất quà cho người dân.

Ủy ban MTTQ phường Phước Thắng trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường

Đại hội đã đề ra 8 mục tiêu trọng tâm, trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ “đoàn kết – trách nhiệm – chuyên nghiệp”, gắn với phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Hồng Ân đề nghị Mặt trận phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bám sát phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, nghĩa tình, đổi mới, phát triển”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử 42 ủy viên Ủy ban MTTQ phường Phước Thắng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bà Hoàng Thị Lê Dung được tín nhiệm tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Dịp này, Ủy ban MTTQ phường cũng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng dân cư.

Ủy ban MTTQ phường Phước Thắng phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Tin liên quan Phường Tam Thắng đưa đô thị thông minh, công nghiệp sạch vào đời sống người dân

TRÚC GIANG