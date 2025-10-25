Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Ngày 25-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Hương (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Hương khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban MTTQ phường Long Hương đã phát huy vai trò nòng cốt, duy trì hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, phường đã vận động gần 550 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”; sửa 16 căn nhà trị giá 725 triệu đồng; chi trợ cấp cho 689 đối tượng, trao 5.015 suất quà với hơn 3,1 tỷ đồng; trao 3.113 phần học bổng và quà cho trẻ em trị giá 1,95 tỷ đồng...

Các đại biểu tham dự đại hội

Đại hội đã thông qua 3 mục tiêu khái quát, 9 mục tiêu cụ thể, 4 chương trình trọng điểm và 1 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, chú trọng chuyển đổi số, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân và xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị văn minh.

Đại hội đã hiệp thương 51 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới; ông Trần Anh Kiệt tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 ra mắt đại hội

* cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã đa dạng hóa hình thức tập hợp quần chúng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của người dân...

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Đại hội đề ra 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc...

Đại hội hiệp thương chọn 56 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới. Ông Phạm Hùng Sơn giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một, nhiệm kỳ 2025-2030.

TRÚC GIANG, TÂM TRANG