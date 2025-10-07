Đổi mới công tác Đảng trong lực lượng Biên phòng TPHCM

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng TPHCM yêu cầu toàn lực lượng bộ đội biên phòng TPHCM tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác Đảng, thực hiện hiệu quả các mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Chiều 7-10, tại Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu, Đảng ủy - Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị quý III, xác định phương hướng nhiệm vụ quý IV-2025.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP TPHCM phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng TPHCM nhấn mạnh, sau sáp nhập, tổ chức và địa bàn quản lý của lực lượng có nhiều thay đổi, ảnh hưởng đến công tác và đời sống cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã làm tốt công tác tư tưởng, động viên bộ đội, giữ vững bản lĩnh chính trị và tinh thần đoàn kết, giúp 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác Đảng, thực hiện hiệu quả các mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý bộ đội, làm tốt công tác cán bộ và chính sách hậu phương quân đội.

Đồng chí Đỗ Vĩnh Thăng cũng đề nghị đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với thi đua yêu nước của địa phương, thực hiện tốt công tác dân vận, an sinh xã hội, chuẩn bị chu đáo chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản 2026”, góp phần xây dựng Bộ đội biên phòng TPHCM vững mạnh, chính quy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển của thành phố.

Trong quý III, các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”, gắn với các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, an tâm công tác, góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội biên phòng TPHCM vững mạnh, chính quy, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển và khu vực cảng của thành phố.

PHƯỚC QUÝ