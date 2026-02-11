Đường vào sân bay Tân Sơn Nhất ùn ứ nghiêm trọng

Nhiều tuyến đường tại TPHCM xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài, đặc biệt là các trục giao thông dẫn vào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Phương tiện ùn ứ trên đường Cộng Hòa - nút giao vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Từ sáng sớm 11-2, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến các tuyến đường Trường Sơn, đường Hồng Hà, đường Bạch Đằng, đường Cộng Hòa… di chuyển chậm, có thời điểm gần như “chôn chân”. Dòng xe ô tô, xe công nghệ và taxi nối dài trước khu vực nhà ga quốc nội và quốc tế, trong khi xe máy len lỏi tìm lối đi giữa dòng phương tiện đông đúc.

Phương tiện ùn ứ trên đường Cộng Hòa. Ảnh: QUỐC HÙNG

Lực lượng CSGT tham gia phân luồng, nhắc nhở các phương tiện không dừng đỗ quá thời gian quy định. Tuy nhiên, do mật độ xe dồn về cùng thời điểm, tình trạng ùn ứ vẫn diễn ra cục bộ trong nhiều giờ.

Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển sớm hơn so với dự kiến, ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, xe buýt để hạn chế ùn tắc. Người dân khi lưu thông qua khu vực này cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn và giảm áp lực giao thông.

Rạng sáng cùng ngày, lưu lượng phương tiện từ TPHCM và Đồng Nai đổ về các tỉnh miền Trung, miền Bắc tăng đột biến khiến nhiều tuyến cao tốc ùn ứ kéo dài từ sáng sớm.

Ùn ứ trên đường Đồng Văn Cống hướng vào nút giao An Phú và cao tốc TPHCM - Long Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ghi nhận trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến Long Thành xảy ra kẹt xe cục bộ, phương tiện di chuyển rất chậm.

Nhiều người dân cho biết phải xuất phát từ rất sớm nhưng vẫn “chôn chân” nhiều giờ trên cao tốc. Lượng xe cá nhân tăng mạnh trong cao điểm về quê đón tết là nguyên nhân chính khiến áp lực giao thông gia tăng.

Cùng thời điểm, đường nối vào đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, đoạn qua xã Bình Chánh (TPHCM), phương tiện ùn ứ kéo dài hơn 3km. Nhiều phương tiện buộc phải rẽ xuống quốc lộ 1 để tránh kẹt xe.

Theo CSGT, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc phía Nam tăng rất cao trong ngày cao điểm cận tết, tiềm ẩn nguy cơ va chạm nếu tài xế không giữ khoảng cách an toàn. Lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra, điều tiết tại các nút giao trọng điểm nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài và bảo đảm an toàn cho người dân về quê đón tết.

QUỐC HÙNG