Ngày 11-2, ông Nguyễn Khắc Việt, Giám đốc điều hành dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, cho biết trạm dừng nghỉ Km205+092 (đoạn qua xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) đã chính thức đưa vào hoạt động điểm kinh doanh xăng dầu và các trạm sạc xe điện. Các hạng mục do Công ty CP Thương mại Dịch vụ TTC Châu Thành làm chủ đầu tư.

Trạm xăng, trạm sạc trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức hoạt động

VIDEO: Trạm xăng dầu và trạm sạc xe điện duy nhất đang hoạt động trên tuyến đường cao tốc từ TPHCM đi Khánh Hòa và ngược lại. Thực hiện: TIẾN THẮNG

Theo ông Nguyễn Khắc Việt, điểm kinh doanh xăng dầu và trạm sạc bắt đầu hoạt động từ sáng 11-2, góp phần giải tỏa nhu cầu tiếp nhiên liệu cho người dân và tài xế khi lưu thông trên trục cao tốc từ TPHCM đi Khánh Hòa và ngược lại.

Điểm kinh doanh xăng dầu và các trạm sạc cho xe điện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bắt đầu hoạt động từ sáng 11-2

Trước đó, trên toàn tuyến cao tốc từ TPHCM đi Khánh Hòa dài hơn 400km hầu như không có trạm xăng dầu, trạm sạc hoạt động, khiến nhiều tài xế, nhất là xe cá nhân và xe điện, gặp khó khăn khi di chuyển quãng đường dài.

Tài xế vào tiếp nhiên liệu

Thực tế, trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây từng có điểm bán xăng dầu nhưng phải ngưng hoạt động trong thời gian dài do phát sinh tranh chấp, làm gia tăng áp lực tiếp nhiên liệu cho các phương tiện.

Việc bổ sung trạm xăng dầu và trạm sạc tại trạm dừng nghỉ Km 205+092 đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân

Việc bổ sung trạm xăng dầu và trạm sạc tại trạm dừng nghỉ Km205+092 được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, góp phần nâng cao chất lượng khai thác và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, nhất là trong bối cảnh lưu lượng phương tiện dự báo tăng dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trạm xăng dầu và trạm sạc xe điện trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân

TIẾN THẮNG