Trạm xăng, trạm sạc trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức hoạt động

Theo ông Nguyễn Khắc Việt, điểm kinh doanh xăng dầu và trạm sạc bắt đầu hoạt động từ sáng 11-2, góp phần giải tỏa nhu cầu tiếp nhiên liệu cho người dân và tài xế khi lưu thông trên trục cao tốc từ TPHCM đi Khánh Hòa và ngược lại.
Trước đó, trên toàn tuyến cao tốc từ TPHCM đi Khánh Hòa dài hơn 400km hầu như không có trạm xăng dầu, trạm sạc hoạt động, khiến nhiều tài xế, nhất là xe cá nhân và xe điện, gặp khó khăn khi di chuyển quãng đường dài.
Thực tế, trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây từng có điểm bán xăng dầu nhưng phải ngưng hoạt động trong thời gian dài do phát sinh tranh chấp, làm gia tăng áp lực tiếp nhiên liệu cho các phương tiện.
Việc bổ sung trạm xăng dầu và trạm sạc tại trạm dừng nghỉ Km205+092 được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, góp phần nâng cao chất lượng khai thác và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, nhất là trong bối cảnh lưu lượng phương tiện dự báo tăng dịp Tết Nguyên đán 2026.