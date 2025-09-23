Cần quy định rõ được làm thêm giờ tối đa của lái xe

Có ý kiến trong cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu quy định rõ thời gian lái xe tối đa trong ngày, tháng; thời gian được làm thêm giờ tối đa của lái xe trong một ngày.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới

Trình bày về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 23-9, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, để phù hợp với thực tiễn và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp vận tải, dự thảo luật đề xuất sửa đổi quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ về thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày.

Theo đó, thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày; một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Việc sửa đổi này được lý giải là sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vận tải.

Một nội dung khác được thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm liên quan đến việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ thông qua các thiết bị giám sát để đảm bảo an toàn giao thông.

Các nội dung chính bao gồm mở rộng đối tượng phải lắp đặt (bổ sung quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; xe vận tải nội bộ phải lắp đặt cả thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (kinh doanh vận tải) phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách).

Qua thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới khẳng định, Ủy ban cơ bản nhất trí phạm vi sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự.

“Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện về chi phí tuân thủ pháp luật, quyền bảo vệ bí mật riêng tư đối với các quy định phương tiện phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách. Đề nghị cân nhắc quy định lắp thiết bị giám sát khoang hành khách, vì có liên quan đến dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của hành khách”, ông Lê Tấn Tới nêu quan điểm.

Vẫn theo Chủ nhiệm Lê Tấn Tới, có ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng, quy định thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ và dẫn chiếu sang Bộ luật Lao động là chưa chặt chẽ, chưa phù hợp với tính chất lao động. Ý kiến này đề nghị nghiên cứu quy định rõ thời gian lái xe tối đa trong ngày, tháng; thời gian được làm thêm giờ tối đa của lái xe trong một ngày.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, sau khi tiếp thu, giải trình các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình 1 kỳ họp.

ANH PHƯƠNG