Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 13 luật mới được thông qua

Chiều 5-1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 13 luật đã được kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua.

Trong các luật được công bố có: Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Giám định tư pháp; Luật Thi hành án dân sự; Luật Dân số; Luật Phòng bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Công nghệ cao; Luật Chuyển đổi số...

Trong đó, các luật được xây dựng bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng tính khả thi, thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và đấu tranh, phòng, chống tội phạm như: Tương trợ tư pháp về dân sự; Giám định tư pháp; Thi hành án dân sự.

Các luật: Phòng bệnh, Dân số đã hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân; chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, đưa ra nhiều quy định mới về các biện pháp duy trì mức sinh thay thế. Cụ thể như trường hợp sinh con thứ 2, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng, lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con; hỗ trợ tài chính, ưu đãi mua, thuê mua, hoặc thuê nhà ở xã hội khi sinh con đối với một số đối tượng...

Đặc biệt, Luật Dân số bổ sung các quy định về thích ứng với già hóa dân số, như: chuẩn bị về sức khỏe, tài chính, tâm lý; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng để duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và chức năng xã hội; tham gia các hoạt động hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi…

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Công nghệ cao; Luật Chuyển đổi số, nhiều chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ nội sinh đã được đưa ra.

Với Luật Xây dựng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, nhiều điểm nghẽn trong lĩnh vực xây dựng sẽ được tháo gỡ; với Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, nhiều chính sách được sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, thúc đẩy phát triển ngành hàng không.

BÍCH QUYÊN