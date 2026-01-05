Chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất lấy 10,2 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng chi lương, thưởng

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột đã sử dụng 10,2 tỷ đồng nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ của các dự án chưa chi trả cho người dân để tạm ứng chi trả tiền lương, thưởng... cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Ngày 5-1, ông Nguyễn Quốc Đồng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (Ban B) cho biết, đã yêu cầu, các phòng chức năng báo cáo cụ thể về việc Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột sử dụng 10,2 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng (GPMB) để tạm ứng, chi trả lương, thưởng cho cán bộ, nhân viên.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột (viết tắt là BQLDA Buôn Ma Thuột), ngày 17-11, đơn vị này tiếp nhận nguyên trạng Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột. Quá trình tiếp nhận phát hiện nhiều vấn đề liên quan quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Cụ thể, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột đã sử dụng hơn 10,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ của các dự án chưa chi trả cho người dân (do người dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường) để tạm ứng chi trả tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền không nghỉ phép, thu nhập tăng thêm, các khoản chi lễ, tết và một số chi phí khác cho cán bộ, viên chức, người lao động trong nhiều năm.

Trong đó, riêng tiền lương được chi ứng hơn 6,1 tỷ đồng; tiền làm thêm giờ hơn 832 triệu đồng; tiền không nghỉ phép gần 682 triệu đồng; tiền bổ sung thu nhập tăng thêm hơn 1,7 tỷ đồng; cùng nhiều khoản chi khác phát sinh từ năm 2019 đến năm 2025.

Theo BQLDA Buôn Ma Thuột, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ việc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Tuy nhiên, năm 2024, đơn vị này không được ngân sách hỗ trợ; đến năm 2025 chỉ được hỗ trợ một phần. Để đảm bảo đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động, chi nhánh đã sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ của các dự án chưa chi trả cho người dân để tạm ứng chi trả các khoản tiền lương và các chế độ liên quan.

Do đó, BQLDA Buôn Ma Thuột kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn phương án xử lý các khoản kinh phí nói trên theo đúng quy định, nhằm đảm bảo ổn định tổ chức, hoạt động và đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động.

