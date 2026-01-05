Đặc khu Phú Quý có xăng trở lại

Sau thời gian bị gián đoạn nguồn cung, các cơ sở kinh doanh xăng dầu tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã được cung cấp xăng trở lại để phục vụ nhu cầu của người dân.

Tối 5-1, UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sau thời gian bị gián đoạn, đến chiều cùng ngày, các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã cung cấp xăng trở lại cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý thông tin, trước mắt, Kho dự trữ xăng dầu của Quân khu 7 đã tạm ứng 5.000 lít xăng/ngày để cung cấp cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên đặc khu. Từ chiều tối 5-1, một số cây xăng trên đảo Phú Quý đã bán xăng trở lại cho người dân.

Từ chiều tối 5-1, người dân đặc khu Phú Quý đã bắt đầu được cung cấp xăng trở lại

Như Báo SGGP đã thông tin, từ ngày 4-1, hai điểm kinh doanh xăng dầu trên đặc khu Phú Quý đã hết xăng hoàn toàn, duy nhất có cơ sở kinh doanh xăng dầu Tân Tiến vẫn còn bán “nhỏ giọt”, mỗi người dân chỉ mua được từ 1–2 lít.

Đến sáng 5-1, toàn bộ ba trạm kinh doanh xăng dầu trên đảo đã thông báo không còn xăng để bán. Nguyên nhân xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng cục bộ trên đặc khu là do thời tiết xấu kéo dài khiến tàu vận tải không thể hoạt động để tiếp nhiên liệu từ đất liền ra đảo.

TIẾN THẮNG