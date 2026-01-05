Lãnh đạo TPHCM thăm, động viên gia đình tình nguyện viên bị nạn tại Lào Cai

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ cùng nỗi mất mát của gia đình bà Huỳnh Thị Anh Đào - người tham gia đoàn thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai. Đồng chí cũng gửi gắm địa phương quan tâm chăm lo tết đến 2 con còn nhỏ của bà Anh Đào.

Ngày 5-1, Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Huỳnh Thị Anh Đào.

Tham gia cùng đoàn có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy, cùng đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và phường Tân Hưng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ cùng mất mát quá lớn của gia đình bà Huỳnh Thị Anh Đào và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau buồn. Đồng chí cũng gửi gắm địa phương quan tâm thăm hỏi gia đình và chăm lo tết đến 2 con còn nhỏ của bà Anh Đào.

Chia sẻ chân tình với gia đình nạn nhân, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, lãnh đạo thành phố trân trọng ghi nhận sự đóng góp cùng các hoạt động thiện nguyện của người dân thành phố, trong đó có gia đình bà Huỳnh Thị Anh Đào. Những nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần xây dựng một thành phố nghĩa tình, TPHCM với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trò chuyện, động viên gia đình bà Huỳnh Thị Anh Đào

Thay mặt gia đình, ông Hà Ngọc Hùng, chồng bà Anh Đào gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình trong lúc đau buồn. Theo ông Hùng, gia đình trân trọng những tình cảm mà lãnh đạo thành phố dành cho gia đình. Chính sự quan tâm này giúp gia đình vơi một phần nỗi đau mất người thân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thắp nén nhang lên bàn thờ bà Huỳnh Thị Anh Đào

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trong ủng hộ đồng bào miền Bắc và miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ, thời gian qua, nhiều đoàn thiện nguyện đã kết nối, hưởng ứng và lên đường chăm lo đồng bào các vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, trong đó có đoàn thiện nguyện mà bà Anh Đào tham gia.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc động viên, thăm hỏi gia đình bà Huỳnh Thị Anh Đào

Ngày 27-12-2025, xe ô tô khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) để trao quà, nhưng không may gặp tai nạn khiến 9 người tử vong, trong đó có bà Huỳnh Thị Anh Đào.

THÁI PHƯƠNG