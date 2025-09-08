Can thiệp bào thai, cứu sống thai nhi mắc khối u nhau thai khổng lồ

Ngày 8-9, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết vừa thực hiện thành công thủ thuật can thiệp mạch máu bào thai cực kỳ hiếm gặp, cứu sống một thai nhi mắc khối u nhau thai khổng lồ gây suy tim nặng – thủ thuật lần đầu tiên được triển khai tại bệnh viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đang can thiệp bào thai thai phụ

Thai phụ T.N.B. (sinh năm 1995, ngụ TPHCM), mang thai lần đầu, đến khám ở tuần thai thứ 28 với triệu chứng khó thở, mệt mỏi. Qua siêu âm, PGS-TS-BS Lê Minh Khôi, Trưởng Đơn nguyên Hình ảnh Tim mạch, phát hiện thai nhi bị tràn dịch màng ngoài tim, suy tim nặng do một khối u nhau thai lớn, tăng sinh mạch máu bất thường khiến tim thai bị quá tải tuần hoàn.

Tình trạng này được đánh giá là nguy kịch, thai nhi đứng trước nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, tuổi thai mới 28 tuần – mốc non tháng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu sinh sớm.

Trước tình huống cấp bách, bệnh viện đã lập hội đồng chuyên môn liên khoa, thống nhất phương án: can thiệp tắc mạch máu nuôi khối u trong nhau thai để giảm tải cho tim thai và kéo dài thời gian mang thai ít nhất 4 tuần.

Theo PGS-TS-BS Võ Tấn Đức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, toàn bộ quy trình can thiệp được thực hiện dưới hướng dẫn siêu âm, thay vì tia X như thường lệ, nhằm tránh phơi nhiễm phóng xạ cho thai nhi.

Ê-kíp đã chọc kim qua thành bụng vào tử cung, đưa coil (lò xo kim loại nhỏ) vào tắc mạch. Tuy nhiên, do lưu lượng máu quá lớn, dòng chảy không bị chặn hoàn toàn. Ê-kíp sau đó đã quyết định bơm keo sinh học để lấp đầy các khoảng hở, thao tác đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối để tránh nguy cơ keo lọt vào tim hoặc não thai nhi – điều có thể dẫn đến hậu quả tử vong.

Kết quả, dòng máu về tim thai giảm rõ rệt, khối u thu nhỏ, chức năng tim cải thiện nhanh chóng. Thai kỳ không chỉ được kéo dài đến mốc 32 tuần như kỳ vọng mà còn đến tuần 39,5 – bé chào đời an toàn, khỏe mạnh, không cần can thiệp cấp cứu. Hiện tại, bé đã hơn 4 tháng tuổi, phát triển tốt, sức khỏe ổn định, đang được theo dõi định kỳ.

Đây là một trong số rất ít ca can thiệp bào thai bằng kỹ thuật tắc mạch tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực y học bào thai, mở ra nhiều cơ hội cứu sống thai nhi mắc bệnh lý phức tạp.

THÀNH SƠN