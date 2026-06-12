Cần trao quyền thực chất để cơ sở bứt phá

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS Phan Hải Hồ, Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Cán bộ TPHCM cho biết, sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng xuất hiện một số điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ. Hội thảo nhằm đề xuất các giải pháp xây dựng chính quyền thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn.

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo phát biểu tại hội thảo

Nêu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng, dù áp lực với khối lượng công việc lớn nhưng thành phố luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, nhờ ứng dụng công nghệ đã giải quyết hồ sơ đúng hẹn, đảm bảo tốt công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Cùng với đó, thiếu chính sách động viên cán bộ trẻ; việc phân cấp phân quyền chưa triệt để, chưa tạo sự chủ động cho cấp cơ sở, còn cào bằng, chưa tính đặc thù.

Từ đó, đồng chí Phạm Phương Thảo đề xuất phân cấp phân quyền hơn nữa, gắn thẩm quyền với điều kiện thực hiện; quan tâm chất lượng đội ngũ cán bộ, có chế độ làm việc phù hợp, giảm áp lực, đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu thực tiễn…

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh Nguyễn Trung Châu Tuyên tham luận tại hội thảo

Ở góc độ cơ sở, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh Nguyễn Trung Châu Tuyên cho hay, các hệ thống phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính từng bước được đưa vào vận hành đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Song thực tế, quy trình xử lý hồ sơ hiện vẫn còn chồng chéo giữa môi trường điện tử và hồ sơ giấy, vẫn còn tình trạng chưa thống nhất giữa thành phần hồ sơ công khai trên Cổng Dịch vụ công với yêu cầu thực tế của ngành dọc chuyên môn. Điều này dẫn đến việc người dân đã nộp hồ sơ trực tuyến nhưng vẫn phải bổ sung thêm giấy tờ trong quá trình xử lý, gây tâm lý không hài lòng và ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ hành chính công…

Từ đó, đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm và tăng cường liên thông dữ liệu giữa các ngành, các cấp nhằm bảo đảm tính thống nhất, chính xác và đồng bộ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Trị Đông Trần Xuân Điền nêu ý kiến tại hội thảo

Các ý kiến khác cũng cho rằng cần hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất. Trong đó, giao quyền và phân cấp cho cấp xã, phường phải gắn liền với việc phân bổ nguồn lực tài chính, nhân sự, hạ tầng và các điều kiện bảo đảm thực thi tương ứng, tránh tình trạng “giao việc nhưng chưa giao quyền và công cụ”.

Cùng với đó, cho phép thiết kế linh hoạt bộ máy cấp xã dựa trên đặc điểm dân số, diện tích, tính chất đô thị hóa và khối lượng hồ sơ thực tế; xây dựng cơ chế điều phối liên vùng để giải quyết các vấn đề chung như giao thông, môi trường, chống ngập…

Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn Ngô Hải Yến nêu ý kiến tại hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM cho biết, các đề xuất của đại biểu sẽ là cơ sở để học viện nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp TPHCM vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, đồng bộ, hiệu quả.

Điều này góp phần xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới trở thành một đô thị đặc biệt; tiên phong mở đường về mô hình phát triển, thể chế và phương thức quản trị hiện đại; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước với phương châm "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM".

THU HƯỜNG