Cảng Sa Kỳ và Bến Đình đạt tiêu chuẩn an ninh quốc tế

Cảng Sa Kỳ và Bến Đình, tỉnh Quảng Ngãi, chính thức được công nhận đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an ninh quốc tế theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (ISPS).

Giám đốc Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hữu Đoan cho biết, sau quá trình thẩm định, đánh giá, Cục Hàng hải Việt Nam vừa cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển (SoCPF) cho bến Cảng Sa Kỳ (mã ISPS/SoCPF/337/VN) và bến Cảng Bến Đình (mã ISPS/SoCPF/338/VN). Việc này cho thấy hệ thống quản lý và các biện pháp an ninh tại hai bến cảng đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

ISPS do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ban hành và thông qua ngày 12-12-2002, thuộc khuôn khổ Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 (SOLAS) và là tiêu chuẩn bắt buộc đối với các quốc gia tham gia Công ước.

Theo đó, Ban An ninh cảng biển tại mỗi bến cảng được thành lập với 7 thành viên, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và duy trì các biện pháp kiểm soát an ninh theo quy định. Cùng với đó, cán bộ, nhân viên thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện về an ninh hàng hải, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàu thuyền, hành khách và hàng hóa ra vào cảng.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp an ninh theo Bộ luật ISPS góp phần bảo đảm an toàn hàng hải, đáp ứng yêu cầu đón tàu khách quốc tế, đồng thời tạo tiền đề phát triển du lịch biển đảo và thu hút các hãng tàu quốc tế đến Quảng Ngãi.

NGUYỄN TRANG