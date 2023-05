Cảnh báo nắng nóng gây mất nước, kiệt sức, sốc nhiệt

Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Sáng 7-5, Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam bộ tiếp tục phát đi bản tin cảnh báo nắng nóng khu vực Nam bộ trong 48 giờ. Theo đó, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực Nam bộ, miền Tây có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Còn theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, dự báo xâm nhập mặn trên các cửa sông chính Cửu Long xu thế giảm trong tháng 5. Nửa cuối tháng 5, ranh mặn cao nhất còn ở khoảng cách 35-40km.

Để đề phòng các rủi ro do hạn, mặn gây ra, các địa phương cần chủ động các giải pháp ứng phó, chủ động tích nước cho sinh hoạt và cây trồng cạn, tích trữ nước trong các hệ thống kênh trước các kỳ mặn lên cao.