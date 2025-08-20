Xã hội

Hợp luyện 13 khối quần chúng, nghệ thuật chuẩn bị cho A80

Sáng 20-8, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 13 khối quần chúng, khối nghệ thuật, khối xếp chữ… hợp luyện dưới thời tiết nắng gắt, sẵn sàng cho đội hình đẹp nhất trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 (A80).

Thăm hỏi, động viên các lực lượng, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ghi nhận tinh thần trách nhiệm nghiêm túc của 13 khối tham gia. Dù trải qua mưa nắng vất vả nhưng các lực lượng vẫn tuân thủ kế hoạch, tập luyện để góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam đoàn kết, thống nhất, trên hành trình chuyển mình hướng tới phồn vinh, thịnh vượng.

Ông Trịnh Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, khối diễu hành quần chúng lần này sẽ có nhiều điểm mới, khác biệt so với các lễ kỷ niệm trước. "Chúng tôi muốn biến các diễn viên quần chúng thành những diễn viên thực thụ, đem lại không khí hào hùng, giàu cảm xúc như kỳ vọng", ông Trịnh Hướng Dương nói.

Trong khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam, nhà thiết kế Đức Hùng xúc động nhớ lại kỷ niệm từng tham gia lễ diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh. “Sau 30 năm, hôm nay tôi lại có cơ hội góp mặt, càng tự hào hơn khi được cùng đồng bào các dân tộc thể hiện bản sắc Việt Nam và tình yêu Tổ quốc. Với tôi, được tham gia sự kiện lớn lao này là niềm vinh dự và trách nhiệm”, ông Hùng nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sĩ Thanh động viên các đơn vị hợp luyện

Các lực lượng khối văn hóa, nghệ thuật Hà Nội cũng bày tỏ niềm xúc động. Dù nắng gắt hay mưa rào, tinh thần luyện tập của mọi người vẫn không hề suy giảm. Ai nấy đều quyết tâm dùng hết sức lực, tâm huyết để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tạo nên một lễ diễu binh, diễu hành trang trọng, giàu ý nghĩa, lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong ngày Quốc khánh.

HÀ NGUYỄN

