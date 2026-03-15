Bộ Công an cảnh báo việc chụp và đăng tải hình ảnh thẻ cử tri lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo… có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ Công an cho biết, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân, được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ trong việc lựa chọn những người đại diện tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, nhiều người dân có thói quen chụp và đăng tải hình ảnh thẻ cử tri cá nhân lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo… để lưu giữ kỷ niệm hoặc chia sẻ niềm vui với bạn bè, người thân.

Theo Bộ Công an, việc đăng tải, chia sẻ hình ảnh thẻ cử tri có hiển thị các thông tin quan trọng như họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, số CCCD, đơn vị bầu cử… trên không gian mạng có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân. Các đối tượng xấu có thể lợi dụng những dữ liệu này để thu thập thông tin cá nhân, phục vụ các mục đích xấu như lừa đảo, giả mạo, mua bán thông tin cá nhân hoặc đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về cá nhân.

Để bảo vệ thông tin cá nhân và góp phần bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, Bộ Công an khuyến cáo người dân không đăng tải công khai hình ảnh thẻ cử tri khi chưa làm mờ hoặc che các trường thông tin quan trọng trên các nền tảng mạng xã hội.

Người dân cũng cần cảnh giác trước các hành vi thu thập thông tin cá nhân trên mạng, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các cá nhân có dấu hiệu thu thập, lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình và người thân. Việc chia sẻ thông tin có trách nhiệm trên mạng xã hội không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh, an toàn, đặc biệt trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

CẨM NƯƠNG