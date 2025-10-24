Cảnh báo sóng lớn, khuyến cáo du khách không tắm biển ở Nha Trang

Trưa 24-10, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết đơn vị đã đề nghị UBND các phường ven biển và các doanh nghiệp du lịch tăng cường nhắc nhở, cảnh báo du khách không tắm biển trong điều kiện thời tiết xấu.

Cảnh báo du khách không tắm biển Nha Trang trong thời tiết nguy hiểm. Ảnh: ĐỨC THẢO

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, những ngày qua, khu vực ven biển xuất hiện sóng lớn, thời tiết bất lợi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đã xảy ra 2 vụ du khách bị sóng cuốn trôi, rất may được lực lượng cứu hộ kịp thời ứng cứu.

Gần nhất, vào lúc 11 giờ 45 ngày 22-10, một nam du khách người Nga (50 tuổi) bị sóng lớn cuốn ra xa tại bãi biển công viên phường Nha Trang, rơi vào tình trạng nguy kịch. Nhờ sự ứng cứu kịp thời của Đội cứu hộ, nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm.

Đội cứu nạn – cứu hộ đã cắm biển cảnh báo dọc công viên bờ biển các phường Nha Trang và Bắc Nha Trang. Các khách sạn, cơ sở lưu trú ven biển được yêu cầu chủ động thông báo tình hình thời tiết cho du khách, đồng thời khuyến cáo không tắm biển khi có cảnh báo nguy hiểm, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng.

HIẾU GIANG