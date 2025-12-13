Xã hội

Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM thăm, tặng quà Giáng sinh cho trẻ mồ côi

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia với trẻ em mồ côi.

IMG_2443.jpeg
Đoàn Hội LHPN TPHCM thăm, tặng quà các em nhỏ

Chiều 13-12, đoàn lãnh đạo Hội LHPN TPHCM do đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Mái ấm Thi Ân, giáo xứ Phước Bình (xã Long Hải, TPHCM)

IMG_2444.jpeg
Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc thăm hỏi các em nhỏ ở Mái ấm Thi Ân

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc đã ân cần thăm hỏi tình hình sinh hoạt, học tập, đời sống của các em; đồng thời bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc trước những thiệt thòi mà các trẻ em mồ côi đang phải đối mặt. Chủ tịch Hội LHPN TPHCM ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sự tận tâm của các nữ tu, cán bộ, người chăm sóc, đã không quản khó khăn để mang đến cho các em một mái ấm yêu thương, an toàn.

IMG_2453.jpeg
IMG_2454.jpeg
Đoàn đến thăm, tặng quà tại Hội dòng Đa Minh Bà Rịa

Dịp này, đoàn đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, góp phần mang đến cho các em một mùa Noel ấm áp, đủ đầy hơn. Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của các cấp Hội phụ nữ thành phố đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
*Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và tặng quà Nữ tu Bùi Thị Hồng Mai (Dòng Nữ Đa Minh Đức Maria Vô Nhiễm, phường Rạch Dừa) và thăm Giáo xứ Bà Rịa.

TRÚC GIANG

