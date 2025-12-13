Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM thăm, tặng quà Giáng sinh cho trẻ mồ côi

Đoàn Hội LHPN TPHCM thăm, tặng quà các em nhỏ

Chiều 13-12, đoàn lãnh đạo Hội LHPN TPHCM do đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Mái ấm Thi Ân, giáo xứ Phước Bình (xã Long Hải, TPHCM)

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc thăm hỏi các em nhỏ ở Mái ấm Thi Ân

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc đã ân cần thăm hỏi tình hình sinh hoạt, học tập, đời sống của các em; đồng thời bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc trước những thiệt thòi mà các trẻ em mồ côi đang phải đối mặt. Chủ tịch Hội LHPN TPHCM ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sự tận tâm của các nữ tu, cán bộ, người chăm sóc, đã không quản khó khăn để mang đến cho các em một mái ấm yêu thương, an toàn.

Đoàn đến thăm, tặng quà tại Hội dòng Đa Minh Bà Rịa

Dịp này, đoàn đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, góp phần mang đến cho các em một mùa Noel ấm áp, đủ đầy hơn. Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của các cấp Hội phụ nữ thành phố đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

*Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và tặng quà Nữ tu Bùi Thị Hồng Mai (Dòng Nữ Đa Minh Đức Maria Vô Nhiễm, phường Rạch Dừa) và thăm Giáo xứ Bà Rịa.

TRÚC GIANG