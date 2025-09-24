Cảnh báo tình trạng giả mạo Facebook Bộ Tài chính để lừa đảo

Tối 24-9, Bộ Tài chính phát thông cáo cảnh báo tình trạng sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính trên Facebook để lừa đảo, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Ảnh: Bộ Tài chính cung cấp

Theo đó, Facebook có tên “Bộ Tài Chính - Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” sử dụng hình ảnh và thông tin của Bộ Tài chính, đã có tick xanh.

Trang này tự nhận là đại diện Bộ Tài chính, đưa ra thông tin rằng có thể giúp “thu hồi tiền” cho nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Trang này yêu cầu người dân nhắn tin cung cấp thông tin cá nhân, hóa đơn chuyển khoản và chuyển một khoản tiền “lệ phí” hoặc “chi phí xử lý” để nhận lại số tiền bị mất.

Bộ Tài chính khẳng định, Facebook “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” (hoặc các trang tương tự) là giả mạo Bộ Tài chính. Bộ khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cảnh giác cao và không làm theo hướng dẫn từ các thông tin, bài đăng trên trang này, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần tố giác với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa của Bộ Tài chính và lãnh đạo bộ để lừa đảo nhằm trục lợi; đồng thời, thận trọng trong các giao dịch chuyển tiền đối với những website; fanpage giả mạo và người không quen biết trên không gian mạng.

Bộ đang phối hợp và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ các hành vi giả mạo website, fanpage của Bộ Tài chính.

Thời gian qua, Bộ Tài chính thường xuyên phát thông tin về các hành vi giả mạo, lừa đảo bằng danh nghĩa của bộ trên không gian mạng.

Đơn cử, ngày 31-3-2025, bộ cảnh báo Facebook “Tiếp nhận Xử lý Thu hồi và Hoàn Trả Vốn Treo” sử dụng hình ảnh và thông tin của bộ, tự nhận là đại diện Bộ Tài chính “thu hồi tiền” cho nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Ngày 15-4-2025, bộ tiếp tục cảnh báo về việc giả mạo các văn bản lợi dụng danh nghĩa Bộ Tài chính để lừa đảo “thu hồi tiền” cho nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Ngày 30-5-2025, bộ thông báo việc giả mạo văn bản của bộ, giả mạo con dấu chữ ký của lãnh đạo bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, giả mạo website, fanpage của Bộ Tài chính để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua các website, fanpage giả mạo này.

Gần đây nhất, ngày 4-7-2025, bộ cảnh báo việc giả mạo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính cung cấp thông tin sai lệch nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Hiện tại, Bộ Tài chính sử dụng duy nhất Cổng thông tin điện tử có tên miền: https://www.mof.gov.vn cung cấp thông tin hoạt động của ngành tài chính đến người dân, doanh nghiệp.

LƯU THỦY