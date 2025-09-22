Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định 2389-QĐNS/TW ngày 19-9-2025 của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kỳ họp thứ 31, miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn để nhận nhiệm vụ công tác mới theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời, bầu ông Bùi Văn Khắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh với số phiếu tuyệt đối.

Ông Bùi Văn Khắng (bên trái) nhận quyết định của Ban Bí thư về phân công nhiệm vụ công tác mới

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, ông Bùi Văn Khắng là cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý, có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, có tư duy đổi mới, đã trải qua nhiều vị trí công tác, đặc biệt là cán bộ trưởng thành từ Quảng Ninh, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên các cương vị được phân công.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI; 8 nghị quyết chiến lược của Trung ương; đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Bùi Văn Khắng sinh năm 1971, quê tỉnh Hưng Yên (xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình trước đây). Ông có có trình độ thạc sĩ quản lý công của Trường đại học UPPSALA (Thụy Điển), cử nhân luật của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, trong đó có thời gian dài tại Quảng Ninh.

Từ tháng 1-2013 đến tháng 6-2017, ông Bùi Văn Khắng là Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Từ tháng 7-2017 đến tháng 12-2018, ông Bùi Văn Khắng làm Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Từ tháng 1-2019 đến tháng 1-2024, ông Bùi Văn Khắng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (phụ trách lĩnh vực tài chính).

Từ tháng 1-2024, ông Bùi Văn Khắng làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

