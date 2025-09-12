Bộ Tài chính gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính cho chính quyền địa phương 2 cấp

Tối 12-9, Bộ Tài chính cho biết, chiều cùng ngày đã tổ chức hội thảo trực tuyến với các địa phương nhằm phổ biến, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tài chính, ngân sách khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh: Đây là lần thứ hai bộ tổ chức hội nghị trực tuyến để trao đổi, tháo gỡ các vấn đề về tài chính, ngân sách nhà nước và quản lý công sản trong quá trình thực hiện mô hình mới. Sau hội nghị lần thứ nhất (26-7-2025), nhiều kết quả tích cực đã đạt được, song thực tế tại một số địa phương vẫn tồn tại khó khăn, đồng thời phát sinh những vấn đề mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị

Các vướng mắc chủ yếu tập trung ở: chưa mở được tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để triển khai nhiệm vụ chi; chậm trễ trong giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức; bất cập trong quản lý công sản, đăng ký kinh doanh…

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, hội nghị tập trung làm rõ nguyên nhân của các khó khăn, xác định trách nhiệm thuộc cấp nào, từ đó thống nhất giải pháp tháo gỡ. Ông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với địa phương, bảo đảm đến ngày 15-9-2025 không còn tình trạng chưa mở được tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để chi trả lương cho cán bộ, công chức.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, cho biết trong hai tháng qua nhiều địa phương đã khẩn trương kiện toàn bộ máy tài chính, ngân sách cấp xã, không để gián đoạn nhiệm vụ chi; đồng thời chủ động phân cấp, ủy quyền rõ ràng và bổ sung nhân lực kế toán. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại như chậm phân bổ dự toán, thiếu trụ sở, phòng giao dịch ở một số xã mới sắp xếp.

Đến nay, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 7.700 tỷ đồng để sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, và bố trí hơn 42.000 tỷ đồng chi trả chế độ, chính sách liên quan.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương cho rằng phần lớn khó khăn xuất phát từ khâu tổ chức thực hiện. Đại diện UBND TPHCM thông tin, thành phố đang rà soát, sắp xếp tài sản công, kiểm tra tài sản dôi dư sau sáp nhập để báo cáo Bộ Tài chính; các nội dung khác về tài chính, ngân sách, đăng ký kinh doanh cũng đang triển khai theo đúng tiến độ.

LƯU THỦY