Bộ Tài chính kêu gọi các nhà đầu tư Vương quốc Anh tham gia thị trường Việt Nam

Tối 16-9, Bộ Tài chính thông tin, sáng cùng ngày (giờ London), tại Anh, Bộ Tài chính đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tình hình kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm 2025 tiếp tục cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Trong 8 tháng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam ước đạt 15,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua.

Đáng chú ý, trong số 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới trong 8 tháng đầu năm, Vương quốc Anh hiện là đối tác chiến lược, nhà đầu tư quan trọng và cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại thị trường châu Âu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng cũng nhận định, cùng với sự tăng trưởng của dòng vốn FDI, dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) của Việt Nam cũng cho thấy nhiều bước tiến mạnh mẽ và hứa hẹn nhiều tiềm năng khi thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang phát triển ấn tượng.

Tổng quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu đã đạt 103,75% GDP ước tính năm 2024. Việt Nam có 1.600 công ty niêm yết và đăng ký giao dịch, trong đó có 7 công ty niêm yết có vốn hóa vượt 10 tỷ USD, 61 công ty niêm yết có vốn hóa vượt 1 tỷ USD.

Tính đến tháng 8 năm 2025, VN-Index đã tăng 33% so với cuối năm trước, trở thành một trong những thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất thế giới. Chứng khoán Việt Nam dẫn đầu khu vực ASEAN về tính thanh khoản, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 1,1 tỷ USD mỗi ngày. Số lượng tài khoản chứng khoán đã đạt hơn 10 triệu, tương đương 10% dân số, vượt mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện khung khổ pháp lý, tiệm cận tiêu chuẩn và thông lệ tốt quốc tế, bảo đảm sự phát triển an toàn, minh bạch và bền vững của thị trường chứng khoán. Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều cải cách đã được triển khai để tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài; Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tích cực triển khai hàng loạt chương trình xúc tiến đầu tư để trực tiếp đối thoại với cộng đồng tài chính toàn cầu tại các trung tâm tài chính lớn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có Vương quốc Anh - một đối tác chiến lược, đồng hành trong nhiều lĩnh vực trọng yếu, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và các định chế tài chính của Vương quốc Anh nói riêng và khu vực châu Âu, toàn cầu nói chung, tiếp tục mở rộng đầu tư, chuyển giao tri thức, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển công nghệ và tài chính xanh, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững của Việt Nam.

LƯU THỦY