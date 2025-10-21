Năng lượng, biên độ sáng tạo và đề tài trong văn chương trẻ TPHCM rộng mở

Ngày 21-10, tại Nhà văn hóa Thanh niên (số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TPHCM), Sở VH-TT TPHCM và Hội Nhà văn TPHCM phối hợp tổ chức tọa đàm “Sức trẻ văn chương phương Nam”. Chương trình nằm trong khuôn khổ “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM” lần thứ nhất.

Đội ngũ văn chương TPHCM đều đặn bổ sung những gương mặt mới, từ thế hệ 6X, 7X đến thế hệ tiếp nối 8X, 9X và hiện nay là thế hệ gen Z, gen Alpha…

Đồng chí Lê Văn Minh và đồng chí Nguyễn Thị Kim Nguyên cùng lãnh đạo Hội Nhà văn TPHCM tặng hoa cho các tác giả và khách mời tham gia tọa đàm

Khách mời của chương trình là các tác giả: Võ Thu Hương, Nguyễn Đinh Khoa, Bùi Tiểu Quyên và Trần Đức Tín. Đây đều là những tác giả thuộc thế hệ 8X, đã tham gia vào đời sống văn chương của TPHCM một cách nhiệt huyết, sôi nổi và ít nhiều tạo dựng được chỗ đứng cho mình.

Các tác giả tham gia tọa đàm, từ trái qua: Bùi Tiểu Quyên, Nguyễn Đinh Khoa, Võ Thu Hương, Trần Đức Tín và Phương Huyền

Theo chia sẻ của nhà văn Võ Thu Hương, văn chương trẻ TPHCM giống như những cơn sóng, sóng sau tiếp nối sóng trước nhưng không đè lên nhau. “Mọi người được tự do, thoải mái thể hiện cá tính sáng tạo. Sự tham gia đông đảo của các thế hệ giúp cho những người viết trẻ cảm nhận được một sự cổ vũ và truyền cảm hứng sáng tác cho nhau. Ngoài ra, có một điều đặc biệt nữa là độc giả văn chương ở TPHCM cũng nhiều hơn các vùng khác. Điều này cũng giống như là cú hích cho những người viết trẻ”, nhà văn Võ Thu Hương cho biết.

Còn nhà văn Bùi Tiểu Quyên - một người nhập cuộc với văn chương trẻ TPHCM từ sớm trong vai trò vừa viết văn vừa làm báo thì cho rằng, văn chương của thành phố giống như một dòng chảy, luôn được bồi đắp và được tiếp nối qua các thế hệ.

Chương trình còn có sự tham gia của các giảng viên và nhà nghiên cứu văn học tại TPHCM, từ trái qua: PGS-TS Bùi Thanh Truyền, TS La Mai Thi Gia và TS Hồ Khánh Vân

Trong sự quan sát của mình, nhà văn Bùi Tiểu Quyên nhận định: “Năng lượng, biên độ sáng tạo và đề tài trong tác phẩm của văn chương trẻ TPHCM rất rộng. Đa phần họ xuất phát từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước nên trong văn chương của các tác giả mang âm hưởng của nhiều vùng miền khác nhau. Nhờ đó làm nên sự đa dạng, nhiều chiều kích cho văn chương trẻ TPHCM.

Bên cạnh đó, cuộc sống luôn phát triển từng ngày, người trẻ được tiếp cận với nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ giúp cho trường nội tâm, trường tư tưởng của những trang viết được mở rộng, bắt kịp với hơi thở cuộc sống đương đại. Sự đa dạng đó tạo nên sức sống mãnh liệt, mang tới những điều mới mẻ mà người đọc có thể tìm thấy trong văn chương trẻ TPHCM”.

QUỲNH YÊN