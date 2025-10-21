NSƯT Minh Hoàng qua đời

Thời gian gần đây, sức khỏe nghệ sĩ Minh Hoàng yếu nhiều. Sáng 20-10, vì sức khỏe đột ngột chuyển nặng, nghệ sĩ Minh Hoàng được người nhà đưa đi cấp cứu, nhưng anh rơi vào hôn mê sâu và đến tối cùng ngày, lúc 19 giờ 20 phút, anh đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 54 tuổi.

NSƯT Minh Hoàng tên thật là Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1971, quê quán ở xã Thạnh An, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (nay là xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Cha anh là nghệ sĩ Duy Phước.

Năm 1988, anh tham gia học tập nghệ thuật tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và được học với những nghệ sĩ bậc thầy của cải lương như nghệ sĩ Phùng Há, Hoàng Ba, Út Trong, Tấn Đạt, Ba Tu, Kim Cúc...

Sau khóa học, nghệ sĩ Minh Hoàng tham gia đoàn xung kích của nhà hát đi biểu diễn phục vụ khán giả khắp nơi.

Hơn 30 năm theo nghề, nghệ sĩ Minh Hoàng được công chúng nhớ đến qua nhiều vở cải lương như: Rồng phượng, Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Trái tim trong trắng, Đi biển một mình... Bên cạnh vai kép mùi, anh còn tạo được sức hút rất riêng với những vai diễn hài vui, dí dỏm trong các vở cải lương: Đi biển một mình, Ra giêng anh cưới em, Vợ là tất cả…

Anh đã góp sức mình cùng với tập thể nghệ sĩ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thi diễn và được vinh danh với Huy chương Vàng các vở: Nhân danh công lý, Bản tình ca quê mẹ, Rồng phượng, Chiến binh… tại các liên hoan, hội diễn sân khấu cải lương toàn quốc.

Riêng cá nhân nghệ sĩ Minh Hoàng đã nhận được Huy chương Bạc cho vai Năm Tới - Tân trong vở Con mắt thời gian tại Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009; vai Trung trong vở Ngày ấy họ đều còn trẻ tại Liên hoan Sân khấu Cải lương toàn quốc năm 2018.

Nam nghệ sĩ có giọng ca nhẹ nhàng, trầm ấm, chân phương, nhiều cảm xúc. Anh có thể đóng đa dạng nhiều dạng vai. Ở mỗi vai diễn, dù lớn hay nhỏ, anh đều rất trân trọng, tâm huyết, nỗ lực sáng tạo để vai diễn đạt được chiều sâu, độ rung cảm và chạm đến cảm xúc của khán giả.

Với đồng nghiệp, anh sống tình cảm, chan hòa, luôn dành nhiều sự quan tâm, chỉ dẫn, khích lệ thế hệ nghệ sĩ trẻ đang tiếp nối nghề, gắn bó với nghề. Năm 2024, nghệ sĩ Minh Hoàng vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

NSƯT Minh Hoàng hiện là Phó trưởng Đoàn 1 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Trong mấy mươi năm theo nghề hát, anh tích cực đóng góp tài sức cho nghệ thuật sân khấu cải lương, đã nhận được Bằng khen UBND TPHCM năm 2012, Bằng khen UBND TPHCM về thành tích đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của văn học, nghệ thuật TPHCM 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch” của Bộ VH-TT-DL, năm 2020...

Anh ra đi đã để lại nhiều sự tiếc thương cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả yêu mến anh qua những vai diễn, vở diễn sân khấu.

THÚY BÌNH