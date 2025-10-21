TPHCM: Hình thành mạng lưới hợp tác văn học - nghệ thuật trong nước và khu vực

Tối 21-10, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (Số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) đã diễn ra chương trình nghệ thuật bế mạc “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM”. Sự kiện khép lại nhưng nhiều kế hoạch, dự định tiếp tục được mở ra cho văn học - nghệ thuật của TPHCM.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Minh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Trần Thị Mỹ Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An…

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tặng hoa cho đại diện văn nghệ sĩ đến từ tỉnh Nghệ An

Chương trình bế mạc “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM” còn có sự tham dự của các văn nghệ sĩ tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thể hiện của sự kết nối nghĩa tình và hợp tác văn hóa giữa Thành phố mang tên Bác và quê hương của Người, mở ra hướng hợp tác sâu rộng hơn nữa với các địa phương, trong đó có hợp tác về văn học - nghệ thuật.

Trong 4 ngày sự kiện “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM” diễn ra (từ ngày 18 đến 21-10), đông đảo nhân dân, học sinh - sinh viên, văn nghệ sĩ, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm, giao lưu, trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của TPHCM. Suốt 50 năm qua, nền văn học - nghệ thuật TPHCM không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò trung tâm sáng tạo của cả nước, luôn gắn bó với cuộc sống con người và với những bước đi của Thành phố. Nền văn học - nghệ thuật ấy được ví như một dòng sông, lặng lẽ chảy và lan tỏa những điều đẹp đẽ không chỉ trong phạm vi TPHCM mà ra cả nước.

Ca sĩ Minh Sang và ca sĩ Lê Thu Hiền cùng thể hiện ca khúc "Lời ru đất Bắc"

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho rằng, “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM” năm 2025 là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, tổng hợp đầy đủ các lĩnh vực văn học - nghệ thuật, phản ánh tiềm năng và khát vọng sáng tạo mạnh mẽ của đội ngũ văn nghệ sĩ Thành phố trong giai đoạn phát triển mới. “Sự kiện đã tạo dựng một không gian văn hóa mở, nơi nghệ sĩ, công chúng và du khách cùng gặp gỡ, thưởng thức và lan tỏa cảm hứng sáng tạo. Sự hiện diện của các nghệ sĩ của khu vực Bà rịa - Vũng Tàu, Bình Dương tại “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM” năm 2025 đã góp phần cho thấy sự đa dạng, đặc sắc của các loại hình nghệ thuật tại thành phố”, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cho biết.

Cũng theo đồng chí Trần Thế Thuận, bước sang giai đoạn phát triển sau sáp nhập, TPHCM xác định phát huy giá trị di sản và bản sắc vùng, kết nối tinh hoa của Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Côn Đảo trong tổng thể sáng tạo chung. Bên cạnh đó, Thành phố cũng sẽ mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, tổ chức nhiều hoạt động hợp tác giao lưu hơn nữa, hình thành mạng lưới hợp tác văn học - nghệ thuật trong nước và khu vực.

Ca sĩ Quốc Đại thể hiện ca khúc "Giọng hò phương Nam"

Chương trình bế mạc “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM” được bố cục thành 3 phần: TPHCM - Thành phố tôi yêu, TPHCM - Ngôi nhà chung của chúng ta và Chào 50 năm Thành phố mang tên Người. Đan xen giữa những tiết mục ngợi ca TPHCM năng động, sáng tạo, bao dung, nghĩa tình là những làn điệu dân ca ví giặm do chính những nghệ sĩ đến từ Nghệ An thể hiện. Điều này một lần nữa cho thấy, văn học và nghệ thuật không chỉ là tiếng nói tâm hồn mà còn là nhịp cầu kết nối, là hơi thở nuôi dưỡng tình đoàn kết, để truyền thống và hiện đại hòa quyện, để sáng tạo vươn xa cùng nhịp điệu hội nhập toàn cầu.

Các nghệ sĩ đến từ Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An lần lượt thể hiện các tiết mục mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ, gồm: "Tìm về câu ví giặm", "Thương lắm mô tê", "Nghệ An trong tôi" và "Nghệ An vươn khơi"

Sau lễ bế mạc, các sự kiện văn hóa - nghệ thuật trong khuôn khổ “Những ngày Văn học nghệ thuật TPHCM” năm 2025 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết tháng 10 và đầu tháng 11-2025, tại các phường: Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu và Đặc khu Côn Đảo.

QUỲNH YÊN