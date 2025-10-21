Vai diễn “đổi đời” - bệ phóng cho diễn viên trẻ

Đi tìm vai diễn “đổi đời” là mong muốn thường trực của hầu hết diễn viên. Có người may mắn tìm thấy “điểm rơi” sau thời gian bền bỉ lao động nghệ thuật, nhưng không ít người vẫn loay hoay, chật vật để được “tỏa sáng”.

Chọn vai - bản lĩnh và may mắn

Thành công vang dội của Tử chiến trên không với doanh thu 44 tỷ đồng không chỉ đánh dấu cú hích cho điện ảnh Việt, mà còn là bước ngoặt trong sự nghiệp của nhiều diễn viên trẻ. Ở đó, khán giả chứng kiến sự “lột xác” rõ rệt của những gương mặt vốn quen thuộc trên cả màn ảnh rộng, truyền hình hay các web drama.

Thanh Sơn và Lợi Trần đã có bước đột phá ngoạn mục sau Tử chiến trên không. Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Thanh Sơn, dù đóng nhiều phim nhưng chưa tạo được dấu ấn. Tuy nhiên, với vai cảnh vệ Bình, anh đã khiến giới chuyên môn lẫn khán giả phải nhìn nhận lại năng lực diễn xuất của mình. Diễn viên Lợi Trần, tham gia nghề diễn khoảng 10 năm, từng tham gia nhiều bộ phim: Lật mặt 2 - Phim trường, Giao lộ 8675, Phượng khấu, Bi long đại ca… nhưng phải đến vai Hải mới thật sự khẳng định sự trưởng thành của anh trong nghề.

Tương tự, Võ Điền Gia Huy - nam diễn viên 9X từng được biết đến với hình ảnh hiền lành, ngây thơ trong Thưa mẹ con đi, nay khiến khán giả bất ngờ với hình tượng phản diện gai góc, ánh mắt đằng đằng sát khí. Cũng như vậy, những cái tên Trâm Anh, Ray Nguyễn, Trần Ngọc Vàng… cũng đã có màn thể hiện đầy khác biệt.

Đáng chú ý không kém, Mưa đỏ - phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, cũng cho thấy sức bật của thế hệ diễn viên mới. Đỗ Nhật Hoàng, từng được xem là “phát hiện” từ Ngày xưa có một chuyện tình, rồi chìm lắng trong Mai, hay phim truyền hình Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, đã bất ngờ tỏa sáng với hình tượng chàng sinh viên nhạc viện Cường.

Còn Steven Nguyễn, vốn trước nay chỉ được xem là diễn viên “web drama”, hay phim truyền hình: Bi long đại ca, Hùng Long Phong Bá, Hạnh phúc bị đánh cắp, Bạn gái tôi là trùm trường, Cú đấm thép, Mặt trời mùa đông… đã bất ngờ “đổi đời” với vai diễn Quang.

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Phương Nam - “Tiểu đội trưởng Tạ” được yêu thích trong phim Mưa đỏ. Từng gây ấn tượng với vai Binh Tư trong Cậu vàng, hay tham gia nhiều phim truyền hình: Hoa hồng giấy, Nhà mình lạ lắm, Tình trạng: Đã ly hôn, Dưới bóng cây hạnh phúc… nhưng phải đến Mưa đỏ, anh mới thực sự trở thành cái tên “của mọi nhà”.

Ngoài hai dự án nói trên, điện ảnh Việt trong năm 2025 cũng chứng kiến nhiều diễn viên đã tìm thấy vai diễn “đo ni đóng giày” cho bản thân. Lâm Thanh Mỹ thoát mác “em bé đóng phim” để có lần đầu hóa thân vào vai một người vợ, người mẹ với những diễn biến tâm lý phức tạp, đa chiều trong Khế ước bán dâu. Hay với Sỹ Toàn qua những vai phản diện trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Tử chiến trên không đã khiến anh được khán giả “nhớ mặt đặt tên”.

Thành công không tự nhiên đến

Theo diễn viên Thanh Sơn, vai cảnh vệ Bình trong Tử chiến trên không là lần đầu tiên anh thử sức ở mảng phim hành động. “Vai diễn Bình là một thử thách và thay đổi lớn đối với cá nhân tôi”, Thanh Sơn thừa nhận. Anh chinh phục được khán giả bởi diễn xuất tự nhiên, lột xác đầy bất ngờ ở cả các phân cảnh hành động, cũng như các trường đoạn tâm lý phức tạp.

Tương tự, diễn viên Lợi Trần cho biết, khán giả thường quen với anh qua những vai hành động, nhưng lần này đặc biệt hơn khi khán giả còn thấy được sự khai thác sâu vào tâm lý nhân vật của anh. Còn với Võ Điền Gia Huy - để có những phân cảnh hành động chân thật đến nghẹt thở, anh cùng ê kíp phải tính toán kỹ để vừa an toàn vừa tạo hiệu ứng chân thực cho khán giả.

Sự chuyển mình của các diễn viên trẻ cho thấy họ đang chủ động trong việc tìm kiếm vai diễn, không ngại thử thách và sẵn sàng “làm mới” mình. Trong bối cảnh điện ảnh Việt đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ, thái độ làm nghề nghiêm túc chính là yếu tố giúp họ tạo nên dấu ấn cá nhân trong một thị trường đầy sôi động.

Trước khi tỏa sáng trong Mưa đỏ, Đỗ Nhật Hoàng đã gây ấn tượng khi vào vai một chàng trai trẻ chậm phát triển về trí tuệ trong Cô đừng hòng thoát khỏi tôi. Hay diễn viên Hiếu Nguyễn, từng gắn liền với các vai phản diện trong Hương Ga, Vô diện sát nhân, cũng gây bất ngờ khi đảm nhận hình tượng trung tá Trần Thành chính trực, trầm tĩnh.

Một vai diễn hời hợt có thể khiến khán giả quên ngay, thậm chí có thể coi đó là bước lùi. Nhưng ngược lại, một lựa chọn đúng, dù chỉ là vai diễn nhỏ, vẫn có thể mở ra cả con đường dài. Bởi với một diễn viên, họ không chỉ diễn mà phải thực sự sống cùng nhân vật để chạm tới sự thăng hoa trong nghề.

