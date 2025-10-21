Đảm bảo hài hòa không gian văn hóa quanh Đường sách TPHCM

Sở VH-TT TPHCM vừa làm việc với các đơn vị liên quan để tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động của Đường sách TPHCM, bảo đảm hài hòa giữa không gian văn hóa đọc và các hoạt động thương mại tại khu vực lân cận.

Sáng 21-10, Sở VH-TT TPHCM có buổi làm việc cùng đại diện Công ty TNHH Đường sách TPHCM, Viễn thông TPHCM VNPT, UBND phường Sài Gòn, Sở Xây dựng TPHCM nhằm tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TPHCM Bùi Xuân Đức, cho biết, trước khi thành lập Đường sách TPHCM, phần hông của tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng (do Viễn thông TPHCM VNPT quản lý) có nhiều cửa hướng ra đường Nguyễn Văn Bình.

Khi Đường sách TPHCM đi vào hoạt động, các cửa này dần đóng lại. Đầu tháng 6-2025, việc mở lại các cửa này đã được Công ty Đường sách TPHCM và Viễn thông TPHCM VNPT trao đổi và thống nhất thực hiện. Công ty Đường sách TPHCM cũng đã chủ động dỡ bỏ các rèm che, backdrop, đảm bảo thông thoáng để Viễn thông TPHCM VNPT triển khai hoạt động hợp tác với các đối tác. Hiện khách ra vào khu vực này từ phía Đường sách TPHCM hay phía tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng, đều thuận lợi, không vướng mắc gì.

Tuy nhiên, điều mà Đường sách TPHCM trăn trở chính là việc các loại hàng hóa sẽ được trưng bày phía bên trong tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng. Ông Bùi Xuân Đức cho biết: “Không gian Đường sách TPHCM là không gian văn hóa đọc, nếu các mặt hàng được bày bán bên trong không phù hợp với không gian này, sẽ gây cảm giác phản cảm, ảnh hưởng đến người dân và du khách khi đến với đường sách. Vì thế trong biên bản làm việc trước đó, chúng tôi bày tỏ mong muốn Viễn thông TPHCM VNPT làm việc với các đối tác để bố trí các mặt hàng bày bán ở khu vực này phù hợp với không gian về văn hóa đọc và sách”.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TPHCM Bùi Xuân Đức phát biểu tại buổi làm việc

Trả lời những băn khoăn của đại diện Đường sách TPHCM, Trưởng Phòng Đầu tư, Viễn thông TPHCM VNPT Trần Anh Vy cho biết: “Hiện tuy các cửa ra phía Đường sách TPHCM đã mở nhưng bên trong tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng chưa có hoạt động mua bán gì. Sau những phản hồi của các bên liên quan và công chúng, chúng tôi đã cho tháo dỡ bảng hiệu mang tên “Chợ Nga” nằm phía Đường sách TPHCM”.

Trưởng Phòng Đầu tư, Viễn thông TPHCM VNPT Trần Anh Vy phát biểu

Trong buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi, cho biết: “Ở góc độ quản lý, chúng tôi luôn mong muốn và ủng hộ việc phát triển, hoàn thiện các không gian văn hóa trong thành phố, nhưng trước hết phải đảm bảo hài hòa các không gian phát triển. Đường sách TPHCM là một mô hình thành công và trở thành thương hiệu mà chúng ta nỗ lực xây dựng trong suốt 10 năm qua. Trong bối cảnh TPHCM sau hợp nhất, từ sự thành công của Đường sách TPHCM, chúng tôi cũng có kế hoạch phát triển không gian đường sách ở khu vực phường Bình Dương và phường Vũng Tàu”.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Đường sách TPHCM, phường Sài Gòn cùng các đơn vị liên quan đã có trao đổi để tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại nhằm đẩy nhanh việc bố trí bãi giữ xe mới cho đường sách. Bãi giữ xe trước đây của Đường sách TPHCM nằm ở mặt tiền tòa nhà số 125 Hai Bà Trưng đã phải dừng hoạt động khi tòa nhà chỉnh trang, cho thuê mở các gian hàng.

THIÊN BÌNH