Vấn nạn hàng giả, hàng nhái lên phim "Góc khuất"

Dù không đề cập trực diện và xuyên suốt nhưng trong tác phẩm mới nhất, đạo diễn Quách Khoa Nam phần nào phản ánh câu chuyện hàng giả, hàng nhái, với những công ty trá hình kinh doanh sản phẩm kém chất lượng, phạm pháp.

Phim xoay quanh Hà Ngân - một nữ ca sĩ phòng trà xinh đẹp, tưởng như có cuộc sống hạnh phúc bên người yêu là Quốc Trường, con trai của doanh nhân Hoàng Khiêm (ông trùm của Tập đoàn trà Bảo Châu). Nhưng bi kịch ập đến khi em gái cô, Mỹ Khanh, bị tai nạn nghiêm trọng và sảy thai trong những tình huống đầy hy hữu. Từ đó, Hà Ngân bước vào hành trình tìm kiếm sự thật và trả thù. Cô phát hiện ra đằng sau vẻ đạo mạo và thành đạt của Hoàng Khiêm là hàng loạt tội ác: buôn bán ma túy, giết người, lừa đảo bảo hiểm và che giấu thân phận thật của con trai mình.

Cùng với Duy Khánh – người tài xế bí ẩn có mối liên hệ sâu xa với gia đình Hoàng Khiêm, Hà Ngân dấn thân vào cuộc chiến sinh tử, nơi tình yêu, thù hận và công lý đan xen, giằng xé để phơi bày sự thật ra ánh sáng.

Bella Mai và Quang Thái trong quá trình ghi hình cho bộ phim Góc khuất. Ảnh: ĐPCC

Theo đạo diễn Quách Khoa Nam, "góc khuất” trong phim mang 2 tầng nghĩa. Một là những điều riêng tư, nỗi đau, sự tổn thương không thể nói ra. Đó là những “góc khuất” đáng thương, đáng trân trọng. Hai là những hành động xấu xa như: cướp của, giết người, buôn hàng cấm, làm hàng giả bị giấu kín, những việc làm phi pháp, những toan tính đen tối được che đậy dưới vẻ ngoài tử tế để lừa dối người khác. Những điều đó không chỉ trái pháp luật mà còn trái đạo đức. Những “góc khuất” này đáng bị lên án.

Đạo diễn Quách Khoa Nam chỉ đạo diễn xuất cho các diễn viên. Ảnh: ĐPCC

Trong phim, các phân cảnh liên quan đến điều tra, phá án đều được dàn dựng chặt chẽ, chân thật nhưng tiết chế. Đạo diễn Quách Khoa Nam cũng cố gắng xử lý ngắn gọn, tránh nặng nề hay sa đà vào chuyên môn hình sự, vì đây vẫn là phim tâm lý – xã hội.

Góc khuất có bối cảnh chính tại Đà Lạt. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt quen thuộc: Bella Mai trong vai Hà Ngân, Trần Quang Thái vai Quốc Trường, Mai Sơn Lâm vai Hoàng Khiêm cùng các gương mặt: Châu Thế Tâm, Huyền Trâm, Lê Thu An, Huỳnh Trường Thịnh…

Thông qua bộ phim, đạo diễn Quách Khoa Nam muốn gửi gắm thông điệp “góc khuất” không chỉ là khái niệm mang màu tối. Nó là phần bản năng và bản ngã trong mỗi con người, nơi chứa đựng cả những điều tốt đẹp lẫn những mặt yếu mềm, sai lầm.

Phim dài 11 tập lên sóng lúc 19 giờ 45 hàng ngày trên kênh phim Việt - SCTV14 từ ngày 23-10.

HẢI DUY