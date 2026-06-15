Đối thoại dân chủ tại Vùng Cảnh sát biển 3

Ngày 15-6, tại TPHCM, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, chủ trì hội nghị đối thoại dân chủ 6 tháng đầu năm 2026 với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đóng góp ý kiến tại hội nghị

Trong không khí cởi mở và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đã thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung liên quan công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; thực hiện chế độ, chính sách và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Các ý kiến, đề xuất thiết thực đều được thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam cùng đại diện các cơ quan chức năng trực tiếp giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị.

Dịp này, đoàn công tác cũng kiểm tra công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong 6 tháng đầu năm.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng đã biểu dương những kết quả nổi bật của đơn vị trong duy trì nền nếp chính quy, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thiếu tướng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại để kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh, xây dựng mối đoàn kết thống nhất. Cùng với đó, chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng quản lý, chỉ huy, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh mỗi cán bộ, chiến sĩ cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật và nâng cao trình độ chuyên môn, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

MẠNH THẮNG