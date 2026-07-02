Buổi gặp mặt báo chí thông tin về Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 diễn ra từ ngày 9 đến 10-7 tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolykhamxay (Lào).

Dự kiến, Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn. Đoàn Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, làm Trưởng đoàn.

Dự kiến, các hoạt động giao lưu tại Lào, gồm: lễ đón đoàn Việt Nam tại khu vực cột mốc 460; chào, tô son cột mốc 460; trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên cột mốc 460 bên phía Lào; khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252 do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí; thăm, tặng quà và học bổng cho các học sinh trường tiểu học ở huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng bò giống cho các hộ gia đình khó khăn ở khu vực biên giới Lào; lễ tiễn đoàn Việt Nam về nước tại Cửa khẩu Nam On.

Các hoạt động tại Việt Nam, gồm: lễ đón đoàn Lào tại khu vực cột mốc 460; trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên cột mốc 460; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An); tham dự lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa hai thôn biên giới và trao tặng bò giống cho các hộ gia đình khó khăn ở khu vực biên giới Việt Nam; khởi công trường mầm non do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương; thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; hội đàm giữa hai đoàn; lễ tiễn đoàn Lào về nước tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Theo Thượng tá Bùi Văn Mạnh, Trưởng phòng Đông Nam Á, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), giao lưu lần này diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 – 18-7-2026). Vì vậy, hoạt động giao lưu này tiếp tục khẳng định là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước và mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hơn.

TRẦN BÌNH