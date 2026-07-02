Công an nhân dân - lá chắn bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân

Sáng 2-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định lực lượng Công an nhân dân không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn đóng vai trò then chốt trong kiến tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển; xứng đáng là “lá chắn” và “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức. Lực lượng Công an nhân dân đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương chiến lược; chủ động quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm mới về bảo vệ an ninh quốc gia, kết hợp chặt chẽ giữa an ninh và phát triển; tham gia xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật quan trọng.

Thủ tướng đánh giá, Bộ Công an đã nâng tầm công tác tham mưu chiến lược, với hơn 1.200 báo cáo trong 6 tháng, góp phần giúp Trung ương, Chính phủ định hình nhiều chính sách vĩ mô quan trọng. Nội dung tham mưu không chỉ trong lĩnh vực an ninh, trật tự mà còn mở rộng sang điều hành kinh tế, huy động nguồn lực, xây dựng Chiến lược an ninh quốc gia và Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, văn minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRƯỜNG XUÂN

Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò đi đầu của lực lượng Công an nhân dân trong chuyển đổi số, triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia, góp phần giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Sự hiện diện của công an xã cũng góp phần ổn định cơ sở, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tại chính quyền cấp cơ sở.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nhận diện các phương thức phạm tội mới, bảo vệ sự lành mạnh của thị trường và sức khỏe nhân dân; đấu tranh với hành vi trốn thuế, chuyển giá, thu hồi hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách, góp phần làm lành mạnh môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng bày tỏ tri ân trước những hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Trong 6 tháng qua, có 2 đồng chí hy sinh và 41 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ. Thủ tướng yêu cầu ngành công an tiếp tục làm tốt chính sách người có công, triển khai hiệu quả chiến dịch xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua dữ liệu ADN.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong cụ thể hóa, thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong kiến tạo phát triển bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, có thể đo đếm được. Lực lượng công an cần tích cực tham gia rà soát, kiến nghị khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao năng lực dự báo chiến lược, xây dựng hệ thống dự báo thống nhất, tổng hợp thông tin về đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, tài chính, công nghệ, xã hội và không gian mạng; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không chỉ cảnh báo nguy cơ mà còn phải đề xuất chủ trương, giải pháp, đối sách để chủ động phòng ngừa.

Cùng với đó, lực lượng Công an nhân dân cần tập trung xây dựng lá chắn an ninh kinh tế và tường lửa quốc gia trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm thao túng thị trường, trục lợi chính sách, tài chính - ngân hàng, sở hữu trí tuệ, lừa đảo; các loại tội phạm làm méo mó môi trường đầu tư, kinh doanh, làm suy yếu nội lực nền kinh tế. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung thu hồi tài sản thất thoát.

Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an nhân dân tăng cường đối ngoại công an với tư duy đi trước, mở đường, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược với các đối tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao phần thưởng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: BỘ CÔNG AN Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng 3 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 2 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu, chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

ĐỖ TRUNG - TRƯỜNG XUÂN