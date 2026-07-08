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Công an TPHCM kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

SGGPO

Chiều 8-7, Công an TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2026), ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an TPHCM kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân. Clip: MẠNH THẮNG

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; nguyên lãnh đạo Công an TPHCM qua các thời kỳ.

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Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại buổi lễ, các đại biểu xem phim tài liệu “80 năm lực lượng An ninh Công an TPHCM - Bản hùng ca thầm lặng”, tái hiện chặng đường chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh.

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Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM tặng hoa tri ân các đồng chí lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ. Ảnh: MẠNH THẮNG
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﻿Công an TPHCM tri ân các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên lãnh đạo Công an TPHCM và đại diện các ban an ninh qua các thời kỳ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, nhấn mạnh, lực lượng An ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; vượt qua nhiều khó khăn, thử thách; lập nhiều chiến công xuất sắc; góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

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Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: MẠNH THẮNG

Thay mặt toàn lực lượng Công an TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ an ninh Công an Thành phố đã can trường chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

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Đồng chí Trần Văn Bảy tặng cờ truyền thống của UBND TPHCM đến 6 tập thể. Ảnh: MẠNH THẮNG

Giám đốc Công an TPHCM khẳng định, lực lượng Công an TPHCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, bản lĩnh kiên cường; không quản ngại khó khăn, gian khổ; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Lực lượng An ninh Công an TPHCM tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trong giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

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Đồng chí Trần Văn Bảy trao bằng khen của UBND TPHCM đến các tập thể. Ảnh: MẠNH THẮNG
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Trung tướng Mai Hoàng trao Giấy khen của Công an TPHCM đến các tập thể. Ảnh: MẠNH THẮNG
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Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao cờ truyền thống của UBND TPHCM đến 6 tập thể; trao Bằng khen của UBND TPHCM đến 19 tập thể là các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM.

Công an TPHCM khen thưởng 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

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THU HOÀI - MẠNH THẮNG

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Công an TPHCM An ninh nhân dân 80 năm lễ kỷ niệm Trung tướng Mai Hoàng Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân nguyên lãnh đạo Công an TPHCM

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