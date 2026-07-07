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Học viện Lục quân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

SGGPO

Sáng 7-7, Học viện Lục quân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (7-7-1946 - 7-7-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự.

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Đại tướng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại buổi lễ

Trải qua 80 năm, Học viện Lục quân đã đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ chỉ huy tham mưu trung cấp, cao cấp và sau đại học, giảng viên quân sự cấp chiến thuật, chiến dịch cho QĐND Việt Nam, QĐND Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia, tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị và đối ngoại quốc phòng.

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Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Nhiều học viên được Học viện Lục quân đào tạo đã trở thành tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, giữ các chức vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, QĐND Việt Nam và hai nước bạn Lào, Campuchia.

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Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Học viện Lục quân

Từ Lớp huấn luyện Bổ túc quân sự trung cấp đầu tiên với 60 học viên, đến nay, Học viện Lục quân đã đào tạo, bồi dưỡng trên 600 khóa học với gần 60.000 cán bộ chỉ huy, tham mưu binh chủng hợp thành cấp trung, sư đoàn, các chuyên ngành binh chủng và quân sự địa phương. Hơn 2.200 thạc sĩ, tiến sĩ quân sự và đào tạo hàng ngàn cán bộ cho Quân đội hai nước bạn Lào, Campuchia.

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Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Thay mặt Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng, biểu dương những thành tích và đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Lục quân trong suốt 80 năm qua. Đại tướng nhấn mạnh, trong mọi điều kiện, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Lục quân phải luôn giữ vững bản chất cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Học viện phải chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của quân đội trong kỷ nguyên mới.

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Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Học viện cần xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ khoa học, đảm bảo đủ về số lượng, có phẩm chất, năng lực, uy tín, kỹ năng sư phạm, tư duy đột phá, đổi mới, sáng tạo. Tiếp tục nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự hiện đại, phù hợp với phương thức tác chiến mới và tổ chức, biên chế của quân đội ta...

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Học viện Lục quân QĐND Lào Quân đội Hoàng gia Campuchia QĐND Việt Nam LLVT Quân đội ta Sau đại học Phan Văn Giang Chuyên gia đầu ngành Tướng lĩnh

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