Cảnh sát biển Việt Nam và tỉnh Bạc Liêu ký kết chương trình“Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, việc ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu nhằm mục tiêu cụ thể hóa Luật Cảnh sát biển Việt Nam; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn đóng quân và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Cảnh sát biển Việt Nam.

Tích cực tham gia, phối hợp với địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhất là các địa bàn đặc biệt khó khăn; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng nhấn mạnh: Việc ký kết chương trình phối hợp có ý nghĩa quan trọng, vì lợi ích chung, trọng tâm là giúp đỡ nhân dân tỉnh Bạc Liêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế và góp phần tích cực bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Tổ quốc; để ngư dân yên tâm ra khơi bám biển và thực hiện tốt phương châm “Mỗi con tàu là một cột mốc, mỗi người dân là một chiến sĩ giữ biển”.

Trên cơ sở đó, đồng chí Lữ Văn Hùng kỳ vọng, trong thời gian tới, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và dành nhiều tình cảm hơn nữa cho tỉnh Bạc Liêu nói chung và ngư dân của tỉnh nhà nói riêng, giúp cho tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới biển và thúc đẩy phát triển kinh tế biển, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, Cảnh sát biển Việt Nam trao biển tượng trưng tặng 200 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu